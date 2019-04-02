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Боец ММА умер после нокаута (видео)
Турнир по смешанным единоборствам в бразильском Манаусе закончился трагедией. 22-летний боец ММА Матеуш Фернандеш (на фото) умер спустя несколько часов после поединка.
В рамках турнира Remulus Eight бразилец встречался в легчайшем весе со своим соотечественником Обедом Перейрой. В третьем раунде он пропустил серию ударов и рухнул на канвас. Рефери остановил поединок и присудил Перейре победу нокаутом. Побежденного сразу же госпитализировали, но в больнице он перенес несколько сердечных приступов и скончался.
«Когда Матеуша привезли в госпиталь, он пребывал в сознании. Доктора обследовали спортсмена, но затем произошла первая остановка сердца. За жизнь парня боролись около двух часов, но он все же умер», — заявил один из организаторов состязаний.
Как выяснилось, Фернандеш тренировался в рамках социального проекта, направленного на возвращение наркозависимых к нормальной жизни с помощью боевых искусств. Координатор проекта Вандерлусе Кантуриас сообщила со ссылкой на заключение коронера, что смерть бойца вызвана не нокаутом, а передозировкой запрещенных веществ. Кроме того, появилась информация, что Матеуша видели с наркотиками накануне поединка, сообщает MMA Fighting.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боец ММА Шабадаш нокаутировал непобедимого россиянина.
Фото boxing-mma.com
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