Боец ММА умер после нокаута (видео)

Спорт

Турнир по смешанным единоборствам в бразильском Манаусе закончился трагедией. 22-летний боец ММА Матеуш Фернандеш (на фото) умер спустя несколько часов после поединка.

В рамках турнира Remulus Eight бразилец встречался в легчайшем весе со своим соотечественником Обедом Перейрой. В третьем раунде он пропустил серию ударов и рухнул на канвас. Рефери остановил поединок и присудил Перейре победу нокаутом. Побежденного сразу же госпитализировали, но в больнице он перенес несколько сердечных приступов и скончался.

«Когда Матеуша привезли в госпиталь, он пребывал в сознании. Доктора обследовали спортсмена, но затем произошла первая остановка сердца. За жизнь парня боролись около двух часов, но он все же умер», — заявил один из организаторов состязаний.

Как выяснилось, Фернандеш тренировался в рамках социального проекта, направленного на возвращение наркозависимых к нормальной жизни с помощью боевых искусств. Координатор проекта Вандерлусе Кантуриас сообщила со ссылкой на заключение коронера, что смерть бойца вызвана не нокаутом, а передозировкой запрещенных веществ. Кроме того, появилась информация, что Матеуша видели с наркотиками накануне поединка, сообщает MMA Fighting.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боец ММА Шабадаш нокаутировал непобедимого россиянина.

Фото boxing-mma.com



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter