Политика

Европейские наблюдатели огласили свою оценку демократичности выборов в Украине

Миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) обнародовала выводы по итогам первого тура выборов президента Украины, назвав избирательный процесс прозрачным и отвечающим международным стандартам. Об этом на пресс-конференции сообщил глава миссии Златко Вуйович.

По его словам, наблюдатели имели возможность проконтролировать как процесс голосования, так и процесс открытия 103 избирательных участков.

При этом он отметил ограничение честной конкуренции кандидатов.

«Незначительные неточности и нарушения в день выборов не повлияли на результаты выборов, хотя нарушения правил агитации ограничивало честную конкуренцию среди кандидатов», — сказал Вуйович.

Также наблюдатели ENEMO зафиксировали несколько нарушений тайны голосования и жалобы избирателей, которых не оказалось в списках.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам обработки 99% электронных протоколов поддержка Владимира Зеленского составила 30,23%, Петра Порошенко — 15,91%.

Напомним, ранее положительную оценку украинским выборам дали наблюдатели ОБСЕ. Их выводы поддержали представители стран G7.

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