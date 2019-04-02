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Европейские наблюдатели огласили свою оценку демократичности выборов в Украине
Миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) обнародовала выводы по итогам первого тура выборов президента Украины, назвав избирательный процесс прозрачным и отвечающим международным стандартам. Об этом на пресс-конференции сообщил глава миссии Златко Вуйович.
По его словам, наблюдатели имели возможность проконтролировать как процесс голосования, так и процесс открытия 103 избирательных участков.
При этом он отметил ограничение честной конкуренции кандидатов.
«Незначительные неточности и нарушения в день выборов не повлияли на результаты выборов, хотя нарушения правил агитации ограничивало честную конкуренцию среди кандидатов», — сказал Вуйович.
Также наблюдатели ENEMO зафиксировали несколько нарушений тайны голосования и жалобы избирателей, которых не оказалось в списках.
Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам обработки 99% электронных протоколов поддержка Владимира Зеленского составила 30,23%, Петра Порошенко — 15,91%.
Напомним, ранее положительную оценку украинским выборам дали наблюдатели ОБСЕ. Их выводы поддержали представители стран G7.
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