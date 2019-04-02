Деньги

Декларировать валюту и доходы за рубежом больше не нужно: появилось разъяснение НБУ

В Национальном банке разъяснили, что декларацию о валютных ценностях, доходах и имуществе за рубежом, начиная с первого квартала 2019 года, подавать будет не нужно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

Отмена деклараций предусмотрена вступившим в силу с 7 февраля 2019 года закона «О валюте и валютных операциях».

Т.о. последним периодом, за который необходимо было подавать декларацию, является 2018 год. Это можно сделать в ранее установленном порядке — почтовой связью или собственноручно по адресу Национального банка Украины в регионах.

Напомним, новый закон «О валюте и валютных операциях» заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле. Он предусматривает целый ряд новаций, о которых «ФАКТЫ» подробно писали.

Тем временем в Украине несколько дней подряд дешевеет доллар США.

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