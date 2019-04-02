Деньги

В Украине уже 11 облгазов оштрафовали за доначисления в платежки

Национальная комиссия по государственному регулированию в энергетике, вынесла решение о применении штрафных санкций к 11 областным газопоставляющим компаниям за немотивированные доначисления в платежках. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 2 апреля 2019 года, сообщает Укринформ. Напомним, ранее в «Нафтогазе» отказались от планов повышения тарифов на газ с 1 мая 2019 года.

В частности, были оштрафованы ПАО «Житомиргаз», «Запорожгаз», «Черновцыгаз», «Львовгаз», «Винницагаз», «Волыньгаз», «Киевоблгаз», «Хмельницкгаз», «Закарпатгаз», «Ивано-Франковскгаз» и ПАО «Харьковгаз».

При этом ни одна из компаний не согласилась с санкциями регулятора, а компания «Харьковгоргаз» сама устранила нарушения до рассмотрения ее вопроса на заседании НКРЭКУ.

На 5 апреля назначено очередное решение комиссии, на котором будут рассмотрен вопрос о применении финансовых санкций в отношении компаний «Николаевгаз», «Сумыгаз», «Днепрогаз».

Напомним, ранее в правительстве Украины констатировали, что предприятия, поставляющие газ потребителям, незаконно выставляют завышенные счета не только тем украинцам, чье жилье не обеспечено счетчиками, но и тем, у которых они есть.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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