Политика

Мы потеряли один шанс, но есть другой, — Тимошенко

Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко уважает выбор людей, собирать Майдан не будет, а делает ставку на парламентские выборы. Об этом политик заявила на пресс-конференции.

«Побуждение людей к каким-либо протестным акциям может стать плацдармом для страны-агрессора, ведущей сегодня против Украины войну. Я уважаю голосование людей, уважаю выбор, который сделали люди. Мы защищали и будем защищать этот выбор», — сказала Тимошенко.

Также Тимошенко поблагодарила своих сторонников и команду, отметив, что у нее еще есть шанс — на парламентских выборах.

«Я вам говорю, что наша борьба за справедливую страну не завершена, и шанс, который утрачен во время выборов президента в первом туре, — это лишь один упущенный шанс. У нас остается еще одна возможность — парламентские выборы. Они не могут быть потеряны», — сказала лидер «Батьківщини».

Тимошенко призвала всех, кто голосовал за нее и других европейских кандидатов, «не опускать руки, потому что борьба еще не завершена».

«Мы делаем ставку на парламентские выборы. Мы всё же сможем довести наше дело до логического завершения. Сможем достичь той цели, которую ставили перед собой во время президентской кампании, но, к сожалению, так и не достигли», — сообщила Тимошенко.

Напомним, обработаны 99% голосов: сколько набрали Порошенко, Зеленский и Тимошенко.

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