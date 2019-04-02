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Косовский дебютировал у руля «Ворсклы» разгромным поражением во Львове: видео голов
Во вторник, 2 апреля, поединком на львовском стадионе «Украина» стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу, на котором команды разбиты на две шестерки.
Чемпионат Украины. 23-й тур
«Карпаты» (Львов) — «Ворскла» (Полтава) — 4:0 (Понде, 26, Швед, 38, 62, Йода, 70, с пенальти).
Поединок во Львове стал дебютным у руля «Ворсклы» для нового наставника команды Виталия Косовского, в свое время блиставшего в составе «Динамо» и сборной Украины, а также тренировавшего «молодежку» полтавского клуба.
В противостоянии «дырявой» обороны (больше «Карпат» — 37 мячей — пропустил только «Арсенал-Киев» — 42) и «беззубой» атаки (хуже, чем у «Ворсклы», — 18 точных ударов — показатели только у «Черноморца» и «Арсенала-Киев» — по 12 голов) успех сопутствовал львовянам.
Благодаря точному удару португальца с румынскими корнями Кристиана Понде, «дублю» лучшего бомбардира команды Марьяна Шведа, который вскоре переберется в шотландский «Селтик», и мячу с пенальти француза ивуарийского происхождения Карима Йода «Карпаты» испортили дебют Виталию Косовскому у руля «бело-зеленых».
Заодно команда испанского специалиста Фабри Гонсалеса прервала кошмарную серию без побед на своем поле, которая насчитывала девять (!) поединков (две ничьи и семь поражений!). Кстати, 24 февраля «Карпаты» с таким же счетом 4:0 разгромили «Ворсклу» в Полтаве (еще при прежнем наставнике Василии Сачко).
1:0 Понде (26-я мин.)
2:0 Швед (38-я мин.)
3:0 Швед (62-я мин.)
4:0 Йода (70-я мин.)
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 57 очков (22 матча);
2. «Динамо» — 50 (22);
3. «Александрия» — 41 (22);
4. «Заря» — 32 (22);
5. «Львов» — 30 (22);
6. «Мариуполь» — 30 (22);
7—12-е места
7. «Ворскла» — 29 (23);
8. «Десна» — 28 (22);
9. «Карпаты» — 24 (23);
10. «Олимпик» — 20 (22);
11. «Черноморец» — 16 (22);
12. «Арсенал-Киев» — 12 (22).
Бомбардиры: 16 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Марьян Швед («Карпаты»); 11 — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Марлос («Шахтер»).
В 23-м туре чемпионата Украины сыграют также: (1—6-е места) «Александрия» — «Шахтер», «Заря» — «Динамо», «Львов» — «Мариуполь» (3 апреля); (7—12-е места) «Олимпик» — «Десна» и «Черноморец» — «Арсенал-Киев» (6 апреля).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» продало футболиста в Бразилию за 5 млн евро.
Фото ФК «Карпаты»
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