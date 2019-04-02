Переименование Днепропетровской области: Конституционный суд вынес решение

Политика

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую. Об этом сообщили в КСУ.

«Суд уже предоставил заключение по этому делу и фактически признал соответствующим статьям 157−158 Конституции Украины», — отметили в суде, сообщает УНН.

КСУ принял это решение в закрытой части сегодняшнего заседания.

Как писали «ФАКТЫ», 7 февраля Верховная Рада одобрила переименование Днепропетровской области на Сичеславскую. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области на Сичеславскую 9310-I одобрили 240 народных депутатов.

Некоторые политики высказались против такого переименования. Так, мэр Днепра Борис Филатов резко отреагировал на переименование парламентом Днепропетровской области в Сичеславскую.

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