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Политика

Переименование Днепропетровской области: Конституционный суд вынес решение

19:10 2 апреля 2019 46
Конституционный суд Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую. Об этом сообщили в КСУ.

«Суд уже предоставил заключение по этому делу и фактически признал соответствующим статьям 157−158 Конституции Украины», — отметили в суде, сообщает УНН.

КСУ принял это решение в закрытой части сегодняшнего заседания.

Как писали «ФАКТЫ», 7 февраля Верховная Рада одобрила переименование Днепропетровской области на Сичеславскую. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области на Сичеславскую 9310-I одобрили 240 народных депутатов.

Некоторые политики высказались против такого переименования. Так, мэр Днепра Борис Филатов резко отреагировал на переименование парламентом Днепропетровской области в Сичеславскую.

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