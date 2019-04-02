В Одессе суд арестовал мужчину, избившего травмированных в ДТП бойцов Нацгвардии

Происшествия

Во вторник, 2 апреля, Суворовский районный суд Одессы отправил в СИЗО на 60 суток местного жителя Максима Путилина, 30 марта бившего ногами травмированных на проспекте Добровольского в ДТП бойцов Национальной гвардии. Обвиняемый взят под стражу без права внесения залога по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 4.

«Его подозревают в хулиганских действиях и умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев, — сообщили в прокуратуре. — В частности, в субботу, увидев ДТП и ужасные последствия, этот человек подбежал к пострадавшим и избил ногами двух лежавших на дороге нацгвардейцев».

Отмечается, что помещенный в СИЗО мужчина ранее неоднократно судим. В частности, за грабеж и распространение наркотиков. Последнее преступление он совершил 30 марта, находясь на трехлетнем испытательном сроке по предыдущему приговору — за кражу имущества.

Такой «бэкграунд» нисколько не смущает обвиняемого, который заявил в зале судебного заседания, что он не избивал тяжело травмированных бойцов Нацгвардии.

«Я их не избивал, я пытался им помочь», — сообщил суду Максим Путилин.

И это в то время, как камеры видеонаблюдения четко зафиксировали бандитские действия подсудимого. Один из бойцов Нацгвардии на тот момент был мертв, в результате ДТП, еще двое его соратников недвижимо лежали на тротуаре, в тяжелом состоянии.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Суворовского отдела полиции. В частности, по ч. 1 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее выживший в ДТП в Одессе нацгвардеец рассказал, почему их «добивал» уголовник.

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