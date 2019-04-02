В Киеве 2—5 апреля изменятся ночные маршруты трамваев

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В столице в ночь на 3, 4, 5 апреля (с полуночи до 5:00) из-за ремонта трамвайных путей по улице Курнатовского изменится трасса движения трамваев №№ 28, 33. На указанный период «Киевпасстранс» организовал работу электротранспорта до бульвара Перова:

— № 28 — от станции метро «Лесная»;

— № 33 — от станции «ДВРЗ».

Последние отправления: № 28 — от станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославской в 23:30, в обратном направлении — в 0:20; № 33 — от ДВРЗ в направлении улицы Лифаря в 23:20, обратно — в 0:15.

Напомним, что из-за реконструкции улицы Туполева участок между улицами Эстонская и Игоря Турчина перекрыли для транспорта, поэтому автобус № 90 до окончания дорожного ремонта (ориентировочно до 20 мая 2019 года) будет следовать по-другому маршруту: от улицы Григоровича-Барского до улицы Эстонской по действующему маршруту, далее поедет по улицам Эстонской, Д. Щербаковского до пл. В. Марченко, в обратном направлении — по улицам Стеценко, Академика Туполева, И. Турчина, через пл В. Марченко, по улицам Д. Щербаковского, Эстонской, Академика Туполева и снова поедет по своей схеме.

Сейчас «Киевавтодор», кроме улицы Туполева, ведет работы на Чернобыльской, Ивана Федорова, Заболотного, Семьи Кульженко, проспектах Палладина и Правды. В этом году капитальные ремонты ожидаются на улицах Борщаговской, Милославской, Никольско-Ботанической, на площадях Софийской, Дарницкой, Вокзальной, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе. Проведут реконструкцию и на Пейзажной аллее, других объектах.

Как ранее сообщалось, в апреле действуют перекрытия улиц, путепроводов, мостов. Из-за ремонтов частично ограничат движение: почти на месяц (до 23:00 28 апреля) на Южном мосту (в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе) в месте выполнения работ, до 23:00 7 апреля — по улице Драйзера (через ж/д линии скоростного трамвая), до 23:00 3 апреля — на улице Михаила Бойчука.

На время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.

При демонтаже Шулявского путепровода в ближайшее время запланировано частично перекрывать в ночное время проспект Победы. Летом, когда будут собирать новые конструкции, частично ограничивать движение будут также по ночам.

А городская электричка перешла на летнее время. Обновленное расписание можно найти по ссылке.



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