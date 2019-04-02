Происшествия

В школе под Киевом на мальчика упала плитка: детали ЧП

В Киевской области в школе села Музычи Киево-Святошинского района на ребенка упала плитка. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.

«Плитка с остатками цемента упала на одного из школьников, когда ученики организовано выходили из помещения столовой. Учитель мгновенно отреагировала, отвела мальчика на безопасное расстояние и сразу вызвала скорую помощь. Медики доставили 6-летнего школьника в больничное учреждение, где ему диагностировали скальпированную рану головы и оказали медицинскую помощь. Сейчас состояние мальчика стабильное», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Виннице на ребенка упали оборвавшиеся ветки дерева. Девочка получила серьезные травмы, от которых потом умерла. Смерть девочки вызвала скандал, так как родители погибшего ребенка обвинили врачей скорой помощи в том, что те не захотели ее спасти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter