На грани развала: в Николаеве срочно закрывают областную детскую инфекционную больницу

Общество

Сегодня в областной госадминистрации на экстренном совещании было принято решение о закрытии областной детской инфекционной больницы в Николаеве. Причиной стало заключение специальной комиссии о том, что фундамент здания подтоплен, что ведет к разрушениям. Были продемонстрированы фото с трещинами в стенах.

По словам заместителя председателя ОГА Валентина Гайдаржи, ни в 2017, ни в 2018 году существенных разрушений конструкций больницы выявлено не было. А в 2019-м таковые обнаружили.

Управлению капитального строительства совместно с профильными службами поставлена задача в двухмесячный срок разработать проект строительства нового корпуса больницы на базе нынешней «ифекционки» для взрослых. По словам губернатора Алексея Савченко, новый корпус должен быть сдан до конца 2019 года.

Пока же пациенты инфекционной детской больницы переведены в два других лечебных учреждения Николаева.

Кстати, летом 2017 года некачественная кладка кирпичных стен стала причиной разрушения в одной из считавшихся лучшей школе области — в райцентре Новый Буг.

Тогда обвалилась часть корпуса с первого по третий этаж. Если бы в это время шли занятия, то могли бы пострадать дети и учителя. С тех пор здесь так и не решили: ремонтировать это здание или строить новое. Дети из аварийной школы учатся сейчас в помещениях двух местных колледжей.

Фото сайта НикВести

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