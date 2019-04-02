Ворует одежду и золото: в сети рассказали о недобросовестной няне из Киева

Происшествия

В сети активно обсуждают информацию о няне-воровке, которая промышляет в Киеве. Информацию не ней написала одна из пострадавших, известный блогер Дана Яровая.

«Периодически начала замечать, как у меня пропадёт то кофточка, то духи, то ещё какая — то ерунда. Я говорила об этом няне, она говорила, ну может не туда положили и вещь находилась. Но, здесь произошла ситуация, что в один момент свою кофточку я увидела на ней на фотографии в фб, и это меня сильно заинтересовало. Я опять спросила где эта вещь, она ответила что не знает, кофточка появилась через пару дней. Естественно после этого стал вопрос увольнения», — написала она.

Также пострадавшая сообщила, что у нее украли «приличное количество ювелирных изделий».

«Был поставлен ультиматум вернуть, что взяла, но к сожалению, я так понимаю все сдавалось в ломбард и мне вернули не мое золото. То золото, которое она мне передала, вполне возможно тоже краденное, и у него есть его собственник. Мне чужого не нужно. Если он найдётся я золото отдам», — написала Яровая и призвала писать ей в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве камеры засняли воровку, которая среди белого дня украла мобильный телефон в магазине в районе станции метро «Академгородок». На записи видно, как воровка подходит к покупательнице, которая расплачивается за товар. Одной рукой она якобы пробует сухофрукты, а второй незаметно с помощью шарфа вытягивает мобильный телефон у покупательницы.

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