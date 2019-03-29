Происшествия

Хорошая "актриса": в сети показали видео с ушлой воровкой в Киеве

В Киеве орудуют женщины-воровки. Одну такую, которая среди белого дня украла мобильный телефон в магазине в районе станции метро «Академгородок», зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал «Киев Оперативный».

Напомним, ранее камеры наблюдения помогли вычислить воров, специализирующихся по кофейням, и ловких воровок в магазинах одежды.

Киевский инцидент произошел 28 марта в магазине на улице Чернобыльской.

На записи видно, как воровка- цыганка подходит к покупательнице, которая расплачивается за товар. Одной рукой она якобы пробует сухофрукты, а второй незаметно с помощью шарфа вытягивает мобильный телефон у покупательницы.

Женщина кладет товар в сумку и уходит из магазина, воровка, немного покрутившись и спрятав украденное, также идет к выходу.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Киеве неравнодушный гражданин предотвратил ограбление среди белого дня. Он не дал группе девушек незаметно вытащить кошелек у идущего перед ними мужчины.

А в Харькове наглые воровки орудовали в городской поликлинике. Женщины выбирали жертвами людей, стоящих в очереди в регистратуру. За считанные секунды злоумышленницы вытаскивали телефоны и кошельки из карманов верхней одежды пациентов, а потом быстро уходили из здания.

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