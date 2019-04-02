Российское вмешательство в президентские выборы в Украине: какую цель ставит Москва

Украина

Во вторник, 2 апреля, в Киеве прошла презентация «Белой книги специальных информационных операций против Украины в 2014—2018 годах», составленная Министерством информационной политики Украины. Ранее спикер разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, что в Украине неравнодушным людям приходится противостоять информационной агрессии России на чистом энтузиазме.

Заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин рассказал «ФАКТАМ», в частности, как пропагандистская машина Кремля пытается повлиять на ход и результаты нынешних президентских выборов в нашей стране.

— Главный информационный посыл, который российская пропаганда пытается внушить аудитории: выборы в Украине будут сфальсифицированы, признавать их результаты нельзя, — сказал Дмитрий Золотухин. — Тут следует отметить, что практически все свои кампании по дезинформации российский агитпроп проводит в форме своего рода сериалов. То есть одна и та же лживая мысль или сюжет преподносятся аудитории под разными соусами разными СМИ на протяжении длительного времени.

Так, фейк о «неправильном» проведении выборов президента Украины они начали внедрять в сознание публики с декабря прошлого года. Причем в этой информационной атаке приняли участие высокопоставленные лица: премьер-министр России Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, лидер ЛДПР Жириновский. Похоже, сам факт того, что у нас назначен второй тур выборов, у россиян вызывает смятение. У них подобное при нынешней власти практически невозможно.

— Но зато Кремль тратит на оболванивание народов других стран огромные средства…

— Да, если Голливуд называют фабрикой грез, то российский агитпроп — это фабрика лжи. Москва тратит на пропаганду колоссальные деньги — до трех миллиардов долларов в год. Только пропагандистское информационное агентство Sputnik, рассчитанное на иностранную аудиторию, получает на свою деятельность 360 миллионов долларов в год.

Главное, что путинская пропаганда старается вбить в головы украинцев, — лживая идея о том, что Украина, как независимое государство не состоялась. Но люди ведь видят и понимают, что это ложь. К счастью, уже несколько лет возможности СМИ государства-агрессора влиять на украинцев стали ограниченными.

Мы насчитали около 30 различных тем антиукраинской агитации в российских СМИ: «преступления» ВСУ на Донбассе; участие в российско-украинской войне солдат НАТО и даже ИГИЛ; принадлежность Крыма России; сотрудничество Украины с ИГИЛ (вымыслы о подготовке на территории нашей страны боевиков Исламского государства, их лечение у нас после ранений); «неимоверная бедность» украинцев; «голод» в Украине; и то, что в наших городах нет отопления и люди постоянно мерзнут…

*Дмитрий Золотухин: «Если Голливуд — это фабрика грез, то российский агитпроп — фабрика лжи»

Сейчас раскручивается новый сериал: об участии украинцев в войне в Сирии. Мол, некая частная украинская военная организация направляет туда инструкторов. Этот фейк навязывается публике уже несколько месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали исповедь экс-сотрудника российской фабрики троллей, который рассказал, как в соцсетях прикидывался украинцем и переводил комментарии онлайн-переводчиком.

Кроме того, в преддверии президентских выборов в Украине российские хакеры пытались заполучить базу данных украинских избирателей.

А по мнению бывшего замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игоря Романенко, Россия продолжит информационную войну с Украиной, чтобы расшатать ситуацию изнутри.

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