Убийство охранника президента в Киеве: главного фигуранта неожиданно выпустили из-под стражи

Происшествия

Печерский районный суд Киева выпустил из-под стражи боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«Печерский суд отпустил его под ночной домашний арест. Мы готовим апелляцию», — сказала Максимец, передает Громадське.

По ее словам, суд огласил лишь результативную часть, в удовлетворении ходатайства отказал и избрал ему домашний арест с 23.00 до 6.00. Полный текст постановления будет оглашен 5 апреля.

Максимец отметила, что прокуратура с таким решением не согласна и готовит апелляцию.

Как писали «ФАКТЫ», 2 января в Киеве на Печерске ударом в голову был убит 26-летний сотрудник Управления госохраны Украины. Подозреваемый сам сдался полиции. Им оказался 36-летний Петр Очеретяный, бывший профессиональный боксер.

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