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Путин теряет влияние: в России озвучили сценарий ухода президента РФ
Президент России Владимир Путин через пять лет покинет свой пост, назначив приемника, как в свое время это сделал Борис Ельцин. Об этом написал российский публицист Леонид Радзиховский.
«Путин теряет влияние и это факт. Он правит Россией уже больше 20 лет, больше просто нельзя. Он же не наследственный монарх, как в Саудовской Аравии, а сама Россия не такая закрытая и тоталитарная страна, как Иран или Северная Корея. К тому же популярность Путина все время падает. Так что через пять лет он не будет участвовать в президентских выборах, а уйдет чисто по-русски, как когда-то Ельцин, назначив себе преемника», — уверен он, сообщает OBOZREVATEL.
По мнению Радзиховского, сейчас размышлять о фигуре приемнике нет смысла, ведь о таких вещах в России начинают говорить за три месяца до выборов.
«Российская власть устроена не так, как американская и если Путин назовет своего преемника сегодня, то сегодня и надо будет уйти. После ухода с Путиным ничего не будет. Какие-то преследования — это чистая фантастика. Также ему не грозят никакие суды. Разве что Голландия оккупирует Россию, тогда Гаагский суд и вызовет Путина», — сказал он.
Более подробно о том, что ждет Россию после ухода из политики Путина читайте в материале «ФАКТОВ»: Россию ждет депутинизация: войска с Донбасса обязательно выведут, а с Крымом ситуация сложнее.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..