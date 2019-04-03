Британец отпугнул агрессивного фазана танцем в голом виде с торчащими сзади «перьями» (видео)

Мир

К жителю Корнуола Стиву Фелпсу, который является специалистом по уходу за копытами лошадей, обратился один из клиентов-соседей, который, видимо, счел его профессионалом во всем, что касается животного мира. Как сообщает издание The Mirror, клиент пожаловался Стиву на поселившегося рядом с его домом фазана, который каждый раз бросается на появляющихся в его поле зрения людей, целясь им в лицо острыми когтями.

36-летний Стив обратился за советом в соцсети. Там ему прежде всего посоветовали пристрелить агрессивную птицу. Но это показалось ему слишком радикальным решением. В конце концов одного из приятелей Фелпса озарило: он предложил Стиву станцевать перед фазаном ритуальный брачный танец. Таким образом он докажет наглой птице, что является более крутым и крупным доминирующим самцом, застолбив таким образом территорию.

Стив решил попробовать. Он разделся практически догола, оставшись лишь в подаренных ему кем-то в шутку мужских трусах-стрингах. Сзади он вставил себе палки, создав подобие хвоста из перьев. И изобразил, как мог, фазаний брачный танец.

«Честно говоря, фазан выглядел шокированным», — рассказал британец впоследствии. Никаких проблем с птицей больше не возникало: она решила убраться подальше от странного конкурента.

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