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Британец отпугнул агрессивного фазана танцем в голом виде с торчащими сзади «перьями» (видео)
К жителю Корнуола Стиву Фелпсу, который является специалистом по уходу за копытами лошадей, обратился один из клиентов-соседей, который, видимо, счел его профессионалом во всем, что касается животного мира. Как сообщает издание The Mirror, клиент пожаловался Стиву на поселившегося рядом с его домом фазана, который каждый раз бросается на появляющихся в его поле зрения людей, целясь им в лицо острыми когтями.
36-летний Стив обратился за советом в соцсети. Там ему прежде всего посоветовали пристрелить агрессивную птицу. Но это показалось ему слишком радикальным решением. В конце концов одного из приятелей Фелпса озарило: он предложил Стиву станцевать перед фазаном ритуальный брачный танец. Таким образом он докажет наглой птице, что является более крутым и крупным доминирующим самцом, застолбив таким образом территорию.
Стив решил попробовать. Он разделся практически догола, оставшись лишь в подаренных ему кем-то в шутку мужских трусах-стрингах. Сзади он вставил себе палки, создав подобие хвоста из перьев. И изобразил, как мог, фазаний брачный танец.
«Честно говоря, фазан выглядел шокированным», — рассказал британец впоследствии. Никаких проблем с птицей больше не возникало: она решила убраться подальше от странного конкурента.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что россиянин пытался голым улететь в Крым.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».