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Россиянин пытался голым улететь в Крым: видео инцидента
В Москве в аэропорту «Домодедово» задержали голого россиянина. Гражданин в «костюме Адама» собрался сесть на рейс до Симферополя. Вместе со всеми остальными пассажирами мужчина прошел регистрацию и паспортный контроль, а уже в зоне ожидания разделся догола и в таком виде встал в очередь на посадку в самолет «Уральских авиалиний».
Гражданина в неглиже поймали уже на трапе, ведущем к самолету. Пассажир передан полиции. На вопросы о цели перфоманса в аэропорту россиянин ответить не смог. Закованный в наручники мужчина оправдывался, что его одежда мешает аэродинамике и нормальному полету авиасудна. Проверка показала, что задержанный не употреблял алкоголь.
Напомним, ранее в Одессе видели разгуливающего голым мужчину, а в Запорожье женщина без одежды пыталась остановить движение по трассе.
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