«Барселона» пропустила четырежды и чудом избежала поражения от «Вильярреала»: видеообзор матча

Спорт

В настоящий футбольный триллер превратился матч 30-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной», завершившийся суперрезультативной ничьей — 4:4.

В поединке на «Эстадио де ла Серамика», который Лионель Месси начал на скамейке запасных, гости вышли вперед на 12-й минуте (бразилец Коутиньо не забивал в Ла Лиге 17 поединков подряд!), а на 16-й дебютный в сезоне мяч Малкома позволил «Барсе» удвоить преимущество — 0:2.

Только вот, как оказалось, радовались каталонцы слишком рано. Хозяева поля усилиями 19-летнего нигерийца Чуквуэзе (23-я минута) и Токо-Экамби (50-я) не только сравняли счет, но и уже после выхода на поле Месси благодаря точным ударам Иборры (62-я) и Бакки (80-я) довели счет до 4:2 в свою пользу.

Казалось, команду Эрнесто Вальверде от третьего в сезоне поражения может спасти только чудо. И оно произошло. На 90-й минуте Месси классно исполнил штрафной удар, а на 93-й мощный «выстрел» Луиса Суареса, ставшего со 129 точными ударами лучшим уругвайским бомбардиром в истории чемпионата Испании, поверг трибуны арены в шок — 4:4.

Справедливости ради отмечу, что «Вильярреал» после удаления с поля Альваро Гонсалеса с 86-й минуты сражался в меньшинстве.

Кстати, Лионель Месси установил очередные рекорды. Теперь у аргентинца в чемпионате Испании 81 мяч со «стандартов» (29 штрафных ударов плюс 52 пенальти), и по этому показателю он обогнал Криштиану Роналду (80).

Кроме того, Лео догнал звездного португальца по числу голов в топ-5 лигах Европы: у обоих по 414 мячей. При этом Месси забивал только в Ла Лиге, а Криштиану Роналду — в английской премьер-лиге (за «МЮ»), Ла Лиге (за «Реал») и итальянской серии А (за «Ювентус»).

Несмотря на потерю двух очков (скорее, приобретение одного) «Барселона» с 70 очками продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, на восемь баллов опережая «Атлетико» и на 13 — «Реал» (у Королевского клуба игра в запасе). Шестого апреля «Барса» и «Атлетико» сразятся в очной дуэли на «Камп Ноу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси заработал больше Криштиану Роналду.

Фото Getty Images





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