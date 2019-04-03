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Мила Йовович умилила сеть семейными фото на дне рождения дочери
Знаменитая актриса с украинскими корнями Мила Йовович, дублерша которой через суд требует денежную компенсацию, ярко отпраздновала день рождения младшей дочери. Малышке Дашель Иден исполнилось 4 года. 43-летняя актриса устроила для девочки яркий праздник и поделилась милыми фото на своей странице в Instagram.
«С днем рождения мою милую, любящую, энергичную, красивую маленькую Дашель Иден! Это такая радость — видеть и участвовать в том, каким невероятно умным и сообразительным маленьким человеком ты стала за этот год», — написала счастливая мама.
Она также показала счастливые семейные фото, где они в полном составе — с мужем и старшей, 11-летней дочерью Эвер Габо.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Джамала трогательно поздравила сына с первым днем рождения.
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