Мила Йовович умилила сеть семейными фото на дне рождения дочери

Шоу-бизнес

Знаменитая актриса с украинскими корнями Мила Йовович, дублерша которой через суд требует денежную компенсацию, ярко отпраздновала день рождения младшей дочери. Малышке Дашель Иден исполнилось 4 года. 43-летняя актриса устроила для девочки яркий праздник и поделилась милыми фото на своей странице в Instagram.

«С днем рождения мою милую, любящую, энергичную, красивую маленькую Дашель Иден! Это такая радость — видеть и участвовать в том, каким невероятно умным и сообразительным маленьким человеком ты стала за этот год», — написала счастливая мама.

Она также показала счастливые семейные фото, где они в полном составе — с мужем и старшей, 11-летней дочерью Эвер Габо.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Джамала трогательно поздравила сына с первым днем рождения.

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