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В России снова "похоронили" Путина: в сеть попало интересное фото
Неизвестные установили в Петербурге «надгробную плиту» президента России Владимира Путина с указанными годами жизни 1952−2019 и надписью «Предал народ России». Ранее сообщалось о подобной акции в Набережных Челнах (Татарстан). За установление «надгробия» активиста Карима Ямадаева, таким образом протестовавшего против законопроекта об изоляции рунета, арестовали на 28 суток.
Фотографию в Петербурге выложил в социальные сети фотограф Давид Френкель. «Табличка с Путиным, фото которой удаляли в „ВКонтакте“, появилась и в Петербурге», — говорится в комментарии к фото. По словам фотографа, «надгробие» установили в не проходном месте. «Иначе бы я ждал полицию, потому что табличка — это скучно, а полиция с табличкой — уже сюжет. Но уверен, что стоит до сих пор, хотя, может, после моего твита побежали убирать», — добавил он.
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России активисты «Бессрочного протеста» установили «могилу» Путина в Москве.
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