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Мир

В России снова "похоронили" Путина: в сеть попало интересное фото

11:46 3 апреля 2019 129
В России снова «похоронили» Путина: в сеть попало интересное фото
Инф. «ФАКТОВ»

Неизвестные установили в Петербурге «надгробную плиту» президента России Владимира Путина с указанными годами жизни 1952−2019 и надписью «Предал народ России». Ранее сообщалось о подобной акции в Набережных Челнах (Татарстан). За установление «надгробия» активиста Карима Ямадаева, таким образом протестовавшего против законопроекта об изоляции рунета, арестовали на 28 суток.

Фотографию в Петербурге выложил в социальные сети фотограф Давид Френкель. «Табличка с Путиным, фото которой удаляли в „ВКонтакте“, появилась и в Петербурге», — говорится в комментарии к фото. По словам фотографа, «надгробие» установили в не проходном месте. «Иначе бы я ждал полицию, потому что табличка — это скучно, а полиция с табличкой — уже сюжет. Но уверен, что стоит до сих пор, хотя, может, после моего твита побежали убирать», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России активисты «Бессрочного протеста» установили «могилу» Путина в Москве.


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