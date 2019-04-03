Стиль жизни

"Для куклы Барби?": девушка показала купленный в интернете корсет, с трудом натянув его на ногу (фото)

21-летняя студентка Индия Макколл, проживающая в британском городе Лидс, пришла в ярость, получив покупку, сделанную ею в популярном интернет-магазине ASOS. Девушка заказала приглянувшийся ей красный пояс-корсет из искусственной кожи в 8-м размере (наш 42-й). Стоимость его составляла 11 фунтов стерлингов (около 14,5 долларов).

Однако в действительности «талии в корсете» не получилось. Индия сфотографировала свою, как она выразилась, «тощую» подругу и выложила получившийся снимок в соцсетях. Видно, что пояс с большим трудом налез на ногу девушки. «Я недовольна», — отметила британка.

Пользователи отметили, что такая обновка сгодилась бы разве что для миниатюрной куклы Барби. «О Боже, это шутка?», — писали в комментариях.

Маккол связалась с магазином с требованием объяснений. Там пообещали разобраться.

Так корсет выглядел на рекламном снимке

А таков он в действительности

Индия носит одежду 42-го размера

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