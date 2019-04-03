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"Для куклы Барби?": девушка показала купленный в интернете корсет, с трудом натянув его на ногу (фото)
21-летняя студентка Индия Макколл, проживающая в британском городе Лидс, пришла в ярость, получив покупку, сделанную ею в популярном интернет-магазине ASOS. Девушка заказала приглянувшийся ей красный пояс-корсет из искусственной кожи в 8-м размере (наш 42-й). Стоимость его составляла 11 фунтов стерлингов (около 14,5 долларов).
Однако в действительности «талии в корсете» не получилось. Индия сфотографировала свою, как она выразилась, «тощую» подругу и выложила получившийся снимок в соцсетях. Видно, что пояс с большим трудом налез на ногу девушки. «Я недовольна», — отметила британка.
Пользователи отметили, что такая обновка сгодилась бы разве что для миниатюрной куклы Барби. «О Боже, это шутка?», — писали в комментариях.
Маккол связалась с магазином с требованием объяснений. Там пообещали разобраться.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!