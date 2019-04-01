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Стиль жизни

Странный наряд от Бейонсе удивил модниц (фото)

15:05 1 апреля 2019 397
Бейонсе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Покупательниц удивил странный наряд, поступивший в продажу в британский интернет-магазине -ASOS. Его дизайн разработала американская поп-звезда Бейонсе. Как пишет издание Metro, юбка и джемпер принадлежащего певице бренда Ivy Park удивительным образом напоминают бейсбольный мяч: белая ткань сшита характерными крупными ярко-красными стежками.

Как пишет издание, кому-то могло бы показаться, что это отличный наряд для костюмированной вечеринки, если бы не цена. Юбка стоит 55 фунтов стерлингов (72 доллара), а том — 65 фунтов (85 долларов). Дороговато для того, чтобы повеселить друзей — костюм из обычной простыни будет смотреться не хуже.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес прошлась по Нью-Йорку в банном халате, сапогах-уггах и драгоценностях.

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