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Странный наряд от Бейонсе удивил модниц (фото)
Покупательниц удивил странный наряд, поступивший в продажу в британский интернет-магазине -ASOS. Его дизайн разработала американская поп-звезда Бейонсе. Как пишет издание Metro, юбка и джемпер принадлежащего певице бренда Ivy Park удивительным образом напоминают бейсбольный мяч: белая ткань сшита характерными крупными ярко-красными стежками.
Как пишет издание, кому-то могло бы показаться, что это отличный наряд для костюмированной вечеринки, если бы не цена. Юбка стоит 55 фунтов стерлингов (72 доллара), а том — 65 фунтов (85 долларов). Дороговато для того, чтобы повеселить друзей — костюм из обычной простыни будет смотреться не хуже.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес прошлась по Нью-Йорку в банном халате, сапогах-уггах и драгоценностях.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!