«Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

Спорт

В воскресенье, 7 апреля, в поединке между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» на стадионе «Металлист» в Харькове определится полуфиналист Кубка Украины (начало — в 17:00). Стоимость билетов на игру (категория Standard) — 40, 60, 100, 150, 200, 250 и 400 гривен.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча ¼ финала национального Кубка, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитр из Запорожья

Комитет арбитров ФФУ назначил на матч грандов 37-летнего арбитра из Запорожья Максима Козыряцкого, которому будут помогать Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертый рефери — харьковчанка Екатерина Монзуль.

Максим Козыряцкий работает на поединках премьер-лиги с прошлого года. В текущем чемпионате Украины рефери судил шесть встреч, в частности, матчи «Динамо» — «Львов» (0:1) и «Ворскла» — «Шахтер» (0:2).

Кстати, именно Козыряцкий совсем недавно в поединке «Арсенал-Киев» — «Ворскла» назначил на 90-й минуте неоднозначный пенальти в ворота гостей, что стоило полтавчанам места в топ-шестерке (и позволило продолжить борьбу в числе ведущих клубов «Мариуполю»).

*11 ноября 2018-го «Шахтер» при судействе Максима Козыряцкого обыграл в Полтаве «Ворсклу» — 2:0

Взаимоотношения соперников в Кубке Украины

Гранды украинского футбола 15-й раз сразятся друг с другом в рамках национального Кубка. При этом 10 раз «Динамо» и «Шахтер» пересекались в финальных матчах турнира, отпраздновав по пять побед («бело-синие» — в 2003-м, 2005-м, 2007-м, 2014-м и 2015-м, «оранжево-черные» — в 2002-м, 2008-м, 2011-м, 2017-м и 2018-м).

Что же касается встреч оппонентов на стадиях плей-офф Кубка Украины, то здесь в одну калитку побеждает «Шахтер», выигравший все четыре дуэли (в полуфинале-2008/2009 — 2:0, в четвертьфинале- 2009/2010 — 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 — 3:2 и в 1/16 финала-2012/2013 — 4:1).

Финал Кубка Украины-2014/2015 «Динамо» — Шахтер" - 0:0 (по пенальти — 5:4). Видео серии 11-метровых ударов

Дуэли в Харькове

На стадионе «Металлист» гранды раньше пересекались в очных дуэлях чемпионата и Кубка Украины шесть раз. Пока перевес на стороне «Шахтера»: три победы, одна ничья, два поражения (разница мячей — 8:6).

При этом уже больше 10 лет ни один из оппонентов не может одолеть соперника на харьковской земле с разницей больше чем в один мяч: «Шахтер» — «Динамо — 2:0 в 2008-м, 1:1 в 2016-м, 1:0 в 2017-м, 2:3 в 2017-м, 0:1 в 2017-м и 2:1 в 2018-м.

История противостояния соперников

За годы выступлений во всесоюзных и всеукраинских соревнованиях «Шахтер» «Динамо» с 1938 года провели друг с другом 180 официальных поединков: 75 пять побед в активе киевлян, 52 — у дончан, а еще 53 встречи завершились вничью (разница мячей 247:206).

В период независимости нашей страны небольшое преимущество у «Шахтера: 87 матчей, 33 выигрыша у «оранжево-черных», 23 мирных исхода и 31 победа у «бело-синих» (разница забитых и пропущенных — 111:104).

Самые крупные победы у «Шахтера» в очных «украинских» противостояниях — 4:1 и 3:0, у «Динамо» — 3:0 (в советские времена — 6:0 и 5:0 соответственно).

*16 декабря 2016 года. Киев. «Олимпийский». «Динамо» — «Шахтер» — 3:4. За драку со своими будущими одноклубниками форвард киевлян Жуниор Мораес схлопотал пятиматчевую дисквалификацию

Фонсека против Хацкевича

С момента прихода Александра Хацкевича на пост главного тренера «Динамо» его подопечные девять раз противостояли «Шахтеру» Паулу Фонсеки. Статистика встреч в пользу наставника «бело-синих»: пять побед динамовцев, одна ничья и три поражения (в финалах Кубка и Суперкубка страны, а также в последней игре премьер-лиги).

*Паулу Фонсека и Александр Хацкевич

Состав «Шахтера» дороже на 40 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Шахтера» дороже общей стоимости футболистов «Динамо» на 40 млн евро — 123 млн евро против 82,8 миллиона.

Самые дорогие футболисты донецкой команды Исмаили (18 млн евро), Тайсон (13 млн), Марлос (11 млн), а также Тете и Тарас Степаненко (по 10 млн).

В топ-шестерку самых дорогих игроков столичного клуба входят: Виктор Цыганков (13 млн евро), травмированный Фран Соль (6 млн), Беньямин Вербич (5,5 млн), Сидклей (5 млн), а также Сергей Сидорчук и Тамаш Кадар (по 4,5 млн).

*Трансферная стоимость самого дорогого футболиста украинской премьер-лиги бразильца Исмаили оценивается в 18 млн евро

Погода в день игры

Синоптики обещают в Харькове в день матча очень даже футбольную погоду: облачно, без осадков, температура воздуха к моменту начала встречи плюс 10 градусов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда состоится прямая телетрансляция поединка «Шахтер» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтер», ФК «Динамо», zbirna.com



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter