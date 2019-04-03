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В Киеве спустили на воду новый артиллерийский катер для ВМС ВСУ (видео)
Во вторник, 2 апреля, в Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» спустили на воду очередной малый бронированный артиллерийский катер для Военно-морских сил Украины. Напомним, США намерены передать Украине еще два катера класса Island, прибытие которых ожидается в первой половине этого года.
«Мероприятия первого этапа „Стратегии Военно-Морских Сил ВС Украины — 2035“ выполняются по плану. Курс на восстановление военно-морских возможностей Украины, надежная защита нашего моря и способность побеждать сильного противника — неизменный. Крепнут украинские ВМС — сильнее становится страна и весь украинский народ», — такая подпись под видео на странице ВМС в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о передаче первых двух катеров, которая состоялась на военно-морской базе в Балтиморе 27 сентября 2018 года. Катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) ранее использовались Береговой охраной США, потом были законсервированы, но в 2018 году вновь вернулись в строй. Суда предназначены для патрулирования в прибрежных водах и поисково-спасательных операций.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!