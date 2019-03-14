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Украина

Стало известно о намерениях США передать Украине еще два катера Island

18:24 14 марта 2019   32
Катер
Инф. «ФАКТОВ»

США намерены передать Украине еще два катера класса Island. Об этом главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

По его словам, Конгресс одобрил увеличение финансирования проекта передачи Киеву морских плавсредств.

«Сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили у Конгресса для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей — патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ими ВМС (Украины. Ред.)», — заявил генерал.

Он подтвердил, что речь идет и о других средствах обороны.

Источники Украинского милитарного портала в ВМС подтвердили перспективу получения еще двух катеров.

Церемония передачи первых двух катеров состоялась на военно-морской базе в Балтиморе 27 сентября 2018 года. Катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) ранее были использовались Береговой охраной США, потом были законсервированы, но в 2018 году вновь вернулись в строй. Суда предназначены для патрулирования в прибрежных водах и поисково-спасательных операций.

Прибытие катеров в Украину ожидается в первой половине 2019 года.

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