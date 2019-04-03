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Будет отвечать водитель: сеть возмутило видео с юным «зацепером» в Харькове
В Харькове с приходом теплой погоды активизировались юные «зацеперы». Один из таких любителей экстремальных развлечений был замечен катающимся, зацепившись за трамвай. Жители Харькова отмечают, что постоянно видят «зацеперов» на трамваях, проезжающих в районе станции метро «Студенческая».
Видео опасных развлечений было размещено в группе «Харьков 1654». «Передайте родителям этой отмороженной малолетки, что водителю трамвая светит тюремный срок в случае смерти этого «зацепера», — призывает автор публикации.
«Это опытный образец салтовского ученого на прикладных занятиях», — шутят жители города.
Напомним, ранее в Харькове смелая кондуктор пинками прогнала «зацепера», уже собравшегося прокатиться на трамвае, пристроившись с внешней стороны вагона.
Некоторые особо безрассудные харьковские «зацеперы» пытались прокатиться на поезде «Интерсити», зацепившись за локомотив.
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