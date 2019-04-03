26.94 / 27.20 30.19 / 30.64
Киев: +10
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Будет отвечать водитель: сеть возмутило видео с юным «зацепером» в Харькове

16:09 3 апреля 2019 139
трамвай
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове с приходом теплой погоды активизировались юные «зацеперы». Один из таких любителей экстремальных развлечений был замечен катающимся, зацепившись за трамвай. Жители Харькова отмечают, что постоянно видят «зацеперов» на трамваях, проезжающих в районе станции метро «Студенческая».

Видео опасных развлечений было размещено в группе «Харьков 1654». «Передайте родителям этой отмороженной малолетки, что водителю трамвая светит тюремный срок в случае смерти этого «зацепера», — призывает автор публикации.

«Это опытный образец салтовского ученого на прикладных занятиях», — шутят жители города.

Напомним, ранее в Харькове смелая кондуктор пинками прогнала «зацепера», уже собравшегося прокатиться на трамвае, пристроившись с внешней стороны вагона.

Некоторые особо безрассудные харьковские «зацеперы» пытались прокатиться на поезде «Интерсити», зацепившись за локомотив.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Киев
+10

Ветер: 3 м/с  Ю-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины