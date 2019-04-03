Украина

Количество голосов за одного из кандидатов выросло в 9 раз: "уникальный" случай на Донбассе (фото)

В Донецкой области открыто 12 уголовных производств по заявлениям о нарушении избирательного законодательства в ходе выборов президента Украины. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью областной полиции. Нарушения были зафиксированы в Мирнограде, Доброполье, Торецке, Краматорске, Славянске, Великой Новоселке, Мангуше.

В частности, в Краматорске, обследуя автомобиль, который, согласно поступившему в полицию сообщению, был якобы заминирован, стражи правопорядка обнаружили более 560 поддельных бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов. Взрывчатки же в машине не нашли. И сам факт на избирательный процесс и итоги голосования на данном избирательном участке никак не повлиял.

В полицию региона сообщали и о нанесении телесных повреждений участникам избирательного процесса, и о «селфи» с заполненным бюллетенем, о и повреждении бюллетеней, намерении их спрятать и даже сжечь. Были сообщения и попытках подкупа и фальсификациях.

Так, в Славянске открыто уголовное производство по статье 160 «Подкуп избирателей» Уголовного кодекса Украины по факту обнаружения за зданием одного из участков сумки с деньгами и списком избирателей. «Сумма денег была пропорциональна количеству граждан, чьи фамилии были указаны в списке, находившемся в той же сумке», — рассказали в полиции.

А в Доброполье открыто уголовное производство по статье 158 «Фальсификация избирательных документов» Уголовного кодекса Украины: председатель избирательной комиссии якобы заставлял подписывать пустые бюллетени.

В пгт Мангуш члены территориальной избирательной комиссии сообщили в полицию о том, что данные о распределении голосов между кандидатами в президенты, которые они передали в Центральную избирательную комиссию, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК: количество голосов, якобы отданных за одного из кандидатов, по информации заявителей, внезапно увеличилось в девять раз.

Кроме того, полиция выявила более 130 фейковых сообщений: в основном это были фривольные интерпретации высказываний кандидатов. По данным правоохранителей, все сообщения были отправлены с временно оккупированной территории.

По всем заявлениям, поступившим с избирательных участков, проводится проверка, открыто 12 уголовных производств, составлено 16 админпротоколов по фактам нарушения законодательства.

Отметим, что на территории Донецкой области было создано 1211 избирательных участков, из которых 130 — на линии разграничения. Все они находились под круглосуточной охраной более 3600 сотрудников полиции.

Напомним, что Миссия Европейской сети организаций по наблюдению за выборами уже обнародовала выводы по итогам первого тура голосования в Украине, назвав избирательный процесс прозрачным и отвечающим международным стандартам.

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали, что украинцы запустили флешмоб с требованием провести дебаты между Порошенко и Зеленским.

Как писали «ФАКТЫ», прогнозы на второй тур выборов дал аналитик Игар Тышкевич в материале: «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».

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