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В Чонгаре обстреляли авто частной охраны: фото и первые детали инцидента
В среду, 3 апреля, в селе Чонгар Генического района Херсонской области произошел конфликт возле одного из агропредприятий, закончившийся стрельбой. Об этом сообщили в областном главке полиции. Ранее сообщалось, что полиция предотвратила попытку рейдерского захвата агропромышленной фирмы в Хмельницкой области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По информации «Лига Новости», представители общественных формирований «Аскер» и батальона «Айдар» из автомата расстреляли 3 автомобиля охранного агентства «Азов», которое охраняет частное аграрное предприятие «Чонгар», принадлежащее экс-главе Генической РГА Сейтумеру Ниметуллаеву.
По словам адвоката Михаила Величко, вооруженные люди без каких-либо объяснений расстреляли три автомобиля охранного агентства «Азов», которое нанял Ниметуллаев для охраны его недвижимого имущества — предприятия «Чонгар».
Напомним, «ФАКТЫ» писали о рейдерской атаке на одну из крупнейших аграрных компаний в Украине — «Росток-Холдинг». А в селе под Харьковом рейдеры пытались захватить элеватор. На территории фермерского хозяйства они стреляли по людям.
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