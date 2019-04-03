Украина

16 марта в Киеве начали разбирать старый мост, что привело к перекрытию одной из основных транспортных артерий — Шулявского путепровода. При этом скептические прогнозы транспортного коллапса не оправдались — столица живет в привычном темпе. О том, как этого удалось достичь и когда в Киеве будет новый мост, «ФАКТАМ» рассказал заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

«Прогнозы скептиков насчет Шулявки не оправдались»

— Как киевляне восприняли перекрытие Шулявского моста?

— Мы действительно ограничили движение в этой локации, о чем за две недели предупредили и водителей, и пользователей общественного транспорта. Наверное, именно это сыграло ключевую роль в том, что люди спокойнее восприняли факт перекрытия.

— Когда начались работы?

— Уже на следующий день после ограничения движения. Работы на начальном этапе мы уже выполнили: это демонтаж контактной сети, опор освещения, карнизных блоков, консолей тротуаров и разборка асфальтобетонного покрытия. Сейчас проводится демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков. Я практически каждый день, включая выходные, приезжаю на мост, чтобы лично отслеживать, как идут работы, в чем могут возникнуть трудности и как их предупредить. Больших пробок, которые, по прогнозам, должны были стать главной проблемой, удалось избежать.

— Кто разрабатывал схему объездных путей?

— Представители районных администраций, Департамента транспорта КГГА, КП «Киевпасстранс», Патрульной полиции, Центра организации дорожного движения. Главная задача была — разработать такую схему, которая бы позволила обходить строительную площадку. Каждый из вероятных маршрутов детально обсуждался, взвешивали все за и против, учитывали слабые места.

Так, для удобства движения автомобилистов изменили разметку на улице Вадима Гетьмана. На одном из участков в этом месте мы убрали двойную полосу и сделали разворот возле ТРЦ «Космополит», что позволило посетителям этого центра не ощущать неудобств во время начала работ на Шулявском путепроводе. А на точках разворота каждого из направлений были установлены светофоры, организованы остановки и маршруты так, чтобы никто из пользователей общественного и личного транспорта не чувствовал дискомфорта.

— С этой задачей удалось справиться?

— Судя по отзывам, такие изменения движения даже понравились пассажирам и водителям. Люди говорят, что временная схема была разработана так, что водители практически не чувствуют неудобств. Более того, многие отмечают: движение по проспекту Победы стало быстрее, комфортнее, чем ранее. В целом — сужу по себе — осуществлять некоторые маневры получается быстрее. И это также очень помогает нам в строительстве. Ведь для доставки материалов тоже используется транспорт. Кроме того, на Шулявке оборудованы дополнительные светофоры, режим работы которых корректируют в зависимости от интенсивности трафика на окружающих дорогах.

— Будут ли вноситься изменения в эту схему?

— Да, определенные корректировки потребуются во время работ по демонтажу основного пролета путепровода.

— Мост все-таки полностью перекроют?

— В ближайшее время будет только частичное перекрытие в ночное время для демонтажа балок над проезжей частью. Еще раз ограничим движение на пару часов в июле-августе, когда начнут собирать новые конструкции. Но об этом тоже предупредим заблаговременно.

— Давайте вернемся к работам. Что сделано?

— Как я уже говорил, работы идут круглосуточно. Под мостом со стороны улицы Гетьмана закрыли выход из подземного перехода и демонтировали металлические подпорки. Здесь балки моста дробил огромный гидромолот. Возле станции метро «Шулявская» уже демонтировали 53 из 207 железобетонных балок. Дальнейший демонтаж будет выполняться платформой с домкратами, поэтому пока мы разбираем и вывозим шкафные стенки устоев.

— Есть шансы, что новый мост появится в запланированное время?

— Конечно, мы идем по графику. К концу текущего года планируем завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 метра, велосипедных дорожек (длина — 741 метр), лево- и правоповоротных съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

«В строительстве Подольско-Воскресенского моста мы опережаем график»

— Как обстоят дела с другими столичными мостами?

— На балансе предприятия «Киевавтодормост» — 169 мостовых сооружений, из них 32 моста, 97 путепроводов, 9 пешеходных мостов, 31 надземный пешеходный мост и 5 подземных.

Что касается их состояния, то в Киеве 76 мостов, трудоспособность которых ограничена. К таким объектам, конечно, самое пристальное внимание, и задача профильных специалистов — организовать мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту или закрытию. Так, в этом году мы активно продолжаем ремонт моста Метро через Русановский пролив, уже начались работы с деформационными швами на Южном мосту, готовимся заниматься мостом Патона.

— Сколько времени нужно для реставрации мостов?

— Процедура и сроки определяются в соответствии с государственными строительными нормами и законодательством Украины. Многое зависит и от проведения тендера на разработку ТЭО (3—5 месяцев), проектирования (5—12 месяцев) и непосредственного выполнения работ (5—24 месяца). Не менее важны вопросы финансирования, ведь часть работ оплачивается из местного бюджета, а часть — из Дорожного фонда.

— Как продвигаются работы на самом известном долгострое — Подольско-Воскресенском мосту?

— Более чем активно. Зима была благоприятной, с хорошей погодой, и нам удалось установить все плановые 19 связей. То есть с этими работами мы даже опережаем график, а монтаж поперечных связей — один из ключевых этапов строительства. Кроме того, был выполнен большой объем работ по покраске металла и его защите от коррозии. Уже покрасили металлоконструкции и снаружи, и внутри балок, что позволит сохранить их на протяжении нескольких десятков лет.

— Мост должен соединить правый берег с левым и для авто, и для метро?

— Все верно, согласно проекту, мост должен соединить Подол с левобережными районами — Воскресенкой и Радужным массивом. На верхнем ярусе планируется шесть полос для движения автотранспорта — по три в каждую сторону, на нижнем — линия метро.

При надлежащем финансировании закончим работы в течение полутора-двух лет. Хотелось бы, чтобы уже к сентябрю 2021 года мы смогли открыть автомобильное сообщение. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить высокие темпы работ, но для качественного исполнения всего запланированного также важно получить правительственные гарантии для привлечения инвесторов, а еще организовать и провести все необходимые процедуры.

«Задача Киева — создать удобные станции метро»

— Недавно в Киеве торжественно презентовали строительство новой ветки метро…

— Это не совсем новая ветка метрополитена, а продление существующей. Две станции на Виноградарь обойдутся примерно в шесть миллиардов гривен. А если оценивать работы по всем четырем станциям — «Мостицкая», «Проспект Правды», «Виноградарь» и «Маршала Гречко» Сырецко-Печерской линии метро от станции «Сырец» — это более 11 миллиардов гривен. В декабре 2021 года мы планируем сдать в эксплуатацию две новые станции, строительство которых и было презентовано: «Мостицкую» и «Проспект Правды».

— Есть ли в планах ремонты работающих, но старых станций?

— Да, на днях мы презентовали отремонтированный выход станции метро «Святошин». Станцию оборудовали лифтами и полосами тактильной плитки для людей с инвалидностью. Также заменили электрооборудование и все кабели, обновили систему вентиляции, кондиционирования и отопления, сделали гидроизоляцию. Во всех помещениях установили систему видеонаблюдения, новую противопожарную сигнализацию и противопожарные двери. Теперь станция выглядит не просто новой — она светлая и удобная. После завершения обновления первого выхода начали ремонт второго. Следующая на очереди по капремонту — станция «Политехнический институт».

Кроме этого, мы планируем сделать капитальный ремонт всех станций столичного метрополитена, которые в этом нуждаются, а таких в Киеве 15. Главная задача — удобство. Станции должны быть адаптированы для пребывания и перемещения всех групп пассажиров. Особое внимание мы уделяем лифтам для маломобильных, тактильным плиткам и подъемникам. Город, комфортный для всех пассажиров и водителей, — одна из важнейших инфраструктурных и стратегических задач на ближайшее время.

— О комфорте для водителей: когда Окружная дорога будет приведена в надлежащее состояние?

— На прошлой неделе мы сделали первый, но важнейший шаг в этом направлении: начали процесс передачи ряда государственных дорожных объектов, в том числе Окружной дороги в собственность общины Киева. Мы готовы принять автодороги максимально быстро, и это позволит городу проектировать и реконструировать указанные участки, чтобы в результате получить полноценную и качественную дорогу.



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