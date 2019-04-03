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Спорт

Король футбола угодил в больницу в Париже: что известно (фото)

18:59 3 апреля 2019 40
Король футбола угодил в больницу в Париже: что известно (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

78-летний бразилец Пеле, признанный многими рейтингами и опросами лучшим футболистом всех времен и получивший прозвище «Король футбола», угодил в больницу в Париже. Медики госпитализировали трехкратного чемпиона мира (единственный, кому это удалось в качестве игрока!) после благотворительного мероприятия, в котором легендарный футболист принимал участие вместе с восходящей звездой, 20-летним игроком «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе.

Как передает RMC Sport, врачи диагностировали у Пеле высокую температуру, правда, всем поклонникам Короля футбола не стоит слишком опасаться за его здоровье — решение о госпитализации было принято в профилактических мерах.

К слову, на самом мероприятии бразилец признался, что является фанатом Мбаппе. «Знаю, что Килиана называют моим преемником, но это большая ответственность. Вообще-то, я уже два года являюсь фанатом Мбаппе. Нас часто сравнивают — думаю, это из-за того, что я тоже начинал юным, так же часто использовал дриблинг. Учитывая его нынешнюю игру и результативность, думаю, он заслуживает выиграть „Золотой мяч“. Желаю ему такой же удачи, какая была у меня, на протяжении всей карьеры, а также избегать травм», — отметил Пеле, общаясь с журналистами.

* Пеле со своим преемником 20-летним Килианом Мбаппе

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер чемпион мира в составе сборной Бразилии, блиставший в атаке вместе с Пеле.

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