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Король футбола угодил в больницу в Париже: что известно (фото)
78-летний бразилец Пеле, признанный многими рейтингами и опросами лучшим футболистом всех времен и получивший прозвище «Король футбола», угодил в больницу в Париже. Медики госпитализировали трехкратного чемпиона мира (единственный, кому это удалось в качестве игрока!) после благотворительного мероприятия, в котором легендарный футболист принимал участие вместе с восходящей звездой, 20-летним игроком «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе.
Как передает RMC Sport, врачи диагностировали у Пеле высокую температуру, правда, всем поклонникам Короля футбола не стоит слишком опасаться за его здоровье — решение о госпитализации было принято в профилактических мерах.
К слову, на самом мероприятии бразилец признался, что является фанатом Мбаппе. «Знаю, что Килиана называют моим преемником, но это большая ответственность. Вообще-то, я уже два года являюсь фанатом Мбаппе. Нас часто сравнивают — думаю, это из-за того, что я тоже начинал юным, так же часто использовал дриблинг. Учитывая его нынешнюю игру и результативность, думаю, он заслуживает выиграть „Золотой мяч“. Желаю ему такой же удачи, какая была у меня, на протяжении всей карьеры, а также избегать травм», — отметил Пеле, общаясь с журналистами.
* Пеле со своим преемником 20-летним Килианом Мбаппе
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер чемпион мира в составе сборной Бразилии, блиставший в атаке вместе с Пеле.
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