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Украинская телеведущая потрясла соблазнительной фигурой в купальнике на пляже (фото)
Украинская телеведущая, исполнительный директор конкурса «Мисс Украина» Виктория Киосе показала соблазнительную фигуру в купальнике. Ведущая утренней программы на канале 112 опубликовала в Instagram пляжные фото, на которых показала свои роскошные формы.
«Разбавлю немного „воинственную“ информационную ленту. Кстати, не менее воинственным образом — только тут суть не в борьбе с людьми, а с препятствиями в дикой природе (на ноге нож, если что)», — написала Виктория под фото, на котором она похожа на девушку Бонда.
Судя по фото в ленте, Киосе вместе с мужем побывала в Доминиканской республике и порадовала поклонников сексуальными снимками в купальнике.
Впрочем, позировать в купальнике для Виктории не в новинку. Яркая одесситка не раз принимала участие в конкурсах красоты, представляла Украину на международном смотре красавиц «Мисс Интернешнл».
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