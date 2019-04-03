Шоу-бизнес

Российский музыкант Андрей Макаревич стал жертвой мошенников в Москве, когда захотел поменять порвавшийся ремешок для часов. Мошенники применили психологический прием «Ошарашь ценой» и сподвигли музыканта купить изделие за 21 тысячу рублей (320 долларов) — в десять раз выше реальной стоимости.

По словам Макаревича, мошенники воспользовались тем фактом, что клиент уже пришел к ним в офис и не настроен тратить время на поиски другого магазина. «Милая дама сообщает, что нужных ремешков нет (вот те раз!), но сейчас она мне подберет и поставит прекрасный элитный ремешок другой фирмы… Ставит она мне ремешок, объявляет, что делает мне скидку в честь нашей встречи и выдает чек — 21 000 рублей. Тут срабатывает интересный психологический момент: если бы на чеке было, скажем, 10 000 — я бы поинтересовался: а что так дорого? Но сумма оказалась за болевым порогом — я заплатил и вышел, ошарашенный», — поделился музыкант с подписчиками в Facebook.

Позднее Макаревич выяснил, что ремешок неудобный и стоит у производителя не более 2000 рублей (30 долларов) с доставкой. «Милый мужчина, сидевший на месте милой дамы, на мой вопрос „Не сошли ли они с ума?“, отводя глаза, сообщил, что ценообразованием лично они не занимаются. Потом ушел за кулисы, долго там совещался и, вернувшись, предложил мне написать заявление о возврате. Что я и сделал. Через неделю на карту вернули деньги — правда, не 21 000, а 14 000. Семь тысяч с меня взяли за мое лоховство», — рассказал музыкант.

«Просто думаю иногда — а как зарабатывают деньги? А вот так и зарабатывают», — подытожил Макаревич.

Напомним, ранее иностранцы жаловались, что в Москве велик риск столкнуться с мошенниками-псевдополицейскими, а также легко можно попастся в ловушку, доверившись обещаниям помощи.

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