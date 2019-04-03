«Динамо» в сумасшедшем поединке в Запорожье вырвало победу у «Зари»: видеообзор матча

Спорт

В среду, 3 апреля, поединками в Александрии, Запорожье и Львове стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу в топ-шестерке.

Чемпионат Украины. 23-й тур

«Заря» (Луганск) — «Динамо» (Киев) — 2:3 (Караваев, 32, Белый, 54 — Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82, с пенальти). На 54-й минуте удален Кадар («Динамо»), а на 70-й — Белый («Заря»). Молодежные составы — 1:3.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 90+4), Цыганков, Вербич, Шапаренко (Гармаш, 46), Русин (Сидклей, 46).

«Александрия» — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Мораес, 12, с пенальти). Молодежные составы — 1:0.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 86), Патрик (Майкон, 90+2), Нем (Дентиньо, 80), Тайсон, Мораес.

«Львов» — «Мариуполь» — 2:3 (Липе, 22, Приймак, 80 — Зубков, 54, с пенальти, 77, Борячук, 70). На 53-й минуте удален Мартан («Львов»).

«Карпаты» (Львов) — «Ворскла» (Полтава) — 4:0 (Понде, 26, Швед, 38, 62, Йода, 70, с пенальти).

Команда Юрия Вернидуба, выступившая 25 февраля в роли «сладкой булочки» в поединке с «Динамо» в Киеве (0:5), конечно же, горела желанием доказать, что тот провал на «Олимпийском» был случаен. Как-никак, «Заря» уже шесть (!) сезонов подряд неизменно отбирает очки у динамовцев, трижды при этом обыграв грозного оппонента (2013/2014 — 2:0, 2014/2015 — 2:2 и 2:2, 2015/2016 — 0:0, 2016/2017 — 1:0 и 2:1, 2017/2018 — 4:4 и 2018/2019 — 1:1).

Едва не насолили луганчане подопечным Александра Хацкевича и на сей раз, на старте поединка превзойдя соперника, прежде всего, в настрое на игру и желании победить. Несмотря на быстро пропущенный (на 12-й минуте оставленный без присмотра Караваев без труда поразил дальний угол), «бело-синие» до перерыва не удосужились нанести в рамку ворот Махарадзе хотя бы один удар (хотя рефери не поставил чистый пенальти на Русине!).

В перерыве Хацкевич усадил на скамейку запасных Шапаренко и Русина, бросив в бой Гармаша и Сидклея. Но агония в динамовской игре не прекратилась. На 54-й минуте вторую в матче желтую карточку заработал венгр Кадар, и «Заря» усилиями Белого тут же реализовала большинство — 2:0.

И только после этого столичные парни, стоит отдать им должное, взялись за ум. Сначала на 58-й минуте Буяльский отыграл один мяч, а на 63-й Цыганков шикарный выполнил штрафной удар — 2:2.

Дальше — больше. На 70-й минуте арбитр уравнял составы команд: прямую красную карточку за фол на убегавшем один на один с голкипером Гармашем получил луганчанин Белый.

Беды рано поверившей в успех команды Вернидуба продолжились на 82-й минуте, когда рефери назначил в ее ворота 11-метровый удар за игру рукой Чечера. «Приговор» в исполнение с пенальти привел Цыганков — 2:3. Сумасшедший по сценарию матч — пять голов, 41 фол, 12 предупреждений, две красные карточки!

Футболисты «Шахтера» добирались на поединок против команды Владимира Шарана двумя видами транспорта — самолетом из Киева в Днепр, а затем уже автобусом до Александрии.

Несмотря на то, что у дончан было подавляющее преимущество над соперником в личных встречах (14 побед, одна ничья и одно поражение в 16 матчах чемпионата страны), дуэль на стадионе «Ника» болельщики ждали с повышенным интересом. «Шахтер» рвется к своему чемпионскому титулу, «Александрия» — к первой в истории клуба «бронзе».

Горняки, в запасе которых всю игру провел полузащитник сборной Украины Марлос, вышли вперед уже на 12-й минуте: Цуриков в собственной штрафной площадке сбил Нема, и Мораес с «точки» забил свой 17-й мяч в чемпионате страны. Как оказалось, этот удар оказался единственным на обе команды в створ ворот в первом тайме (хотя гостей в одном из эпизодов спасла перекладина — экс-динамовец Цуриков постарался).

Не преуспели соперники в атаке и после перерыва (зато 9 желтых карточек на две команды заработали). В итоге подопечные Паулу Фонсеки, отпраздновав успех в Александрии, продлили свою беспроигрышную серию в премьер-лиге до 20 поединков и в 2019-м еще не пропустили ни одного мяча.

Нескучным получился и последний поединок игрового дня, в котором «Львов» на стадионе «Украина» принимал «Мариуполь». Команда Юрия Бакалова выиграла первый тайм, но после перерыва подопечные Александра Бабича перевернули все с ног на голову. Удаление у соперника, «дубль» Зубкова и гол Борячука позволили мариупольцам добыть три очка и обойти в турнирной таблице «Зарю».

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 60 очков (23 матча);

2. «Динамо» — 53 (23);

3. «Александрия» — 41 (23);

4. «Мариуполь» — 33 (23);

5. «Заря» — 32 (23);

6. «Львов» — 30 (23);

7—12-е места

7. «Ворскла» — 29 (23);

8. «Десна» — 28 (22);

9. «Карпаты» — 24 (23);

10. «Олимпик» — 20 (22);

11. «Черноморец» — 16 (22);

12. «Арсенал-Киев» — 12 (22).

Бомбардиры: 17 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Марьян Швед («Карпаты»), Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Марлос («Шахтер»).

В 23-м туре чемпионата Украины сыграют также: (7—12-е места) «Олимпик» — «Десна» и «Черноморец» — «Арсенал-Киев» (6 апреля).

Кстати, в турнире молодежных команд пятерка лидеров выглядит так: 1. «Динамо» — 59 очков (23 матча); 2. «Александрия» — 52 (23); 3. «Шахтер» — 39 (23); 4. «Арсенал--Киев» — 36 (22); 5. «Заря» — 32 (23).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» продало футболиста в Бразилию за 5 миллионов евро.

Фото ФК «Динамо»

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