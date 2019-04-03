Происшествия

На рану наложили 22 шва: новые детали ЧП с падением плитки на школьника

После того, как под Киевом в селе Музычи на школьника упали несколько килограммов керамической плитки, пострадавший мальчик находится в больнице. У шестилетнего Ярослава на голове 15-сантиметровая скальпированная рана, на нее пришлось наложить 22 шва. Также мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму.

По информации ТСН, плитка рухнула, когда школьники выходили из столовой и вынуждены были из-за тесноты прижаться к стене. На аварийное состояние плитки родительский комитет обращал внимание руководства школы неделю назад.

После инцидента плитку со стены сбили ради безопасности детей. Образцы цементного раствора отправлены на экспертизу. Полиция намерена опросить всех причастных: как укладчиков плитки, так и директора школы, принимавшего работу в эксплуатацию.

Напомним, ранее на Закарпатье обвалилась крыша в школьной столовой. Дети не пострадали, поскольку обвал случился в выходной день.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter