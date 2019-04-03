- 21:21 Утопает в мусоре: Крым настигла новая катастрофа
- 21:11 В Одесской области испытают мощное оружие
- 21:07 Украинская телеведущая потрясла соблазнительной фигурой в купальнике на пляже
- 20:53 У Порошенко ответили на предложение Зеленского провести дебаты на НСК "Олимпийский"
- 20:29 На рану наложили 22 шва: новые детали ЧП с падением плитки на школьника
- 20:25 «Динамо» в сумасшедшем поединке в Запорожье вырвало победу у «Зари»: видеообзор матча
- 20:17 Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения»
- 19:59 Андрей Макаревич стал жертвой мошенников
- 19:53 В Черном море пройдут масштабные учения НАТО
- 19:40 Мощный взрыв в Одессе: выяснилась причина происшествия
У Порошенко ответили на предложение Зеленского провести дебаты на НСК "Олимпийский"
После того, как Владимир Зеленский предложил провести дебаты кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский», у Петра Порошенко ответили, что стадионы — для других целей, и дебатировать там действующий президент не будет. С таким заявлением выступила народный депутат от БПП Мария Ионова.
«Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины) и сыграть в футбол», — предложила Ионова в эфире «Громадське».
Напомним, Центризбирком уже обработал 99,89% протоколов. За Зеленского и Порошенко проголосовали соответственно 5,7 и 3 миллиона избирателей.
О прогнозах на второй тур выборов читайте в статье на «ФАКТАХ» «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».
Все новости и аналитическая информация по выборам в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины: результаты первого тура и прогнозы на второй (фото, видео)».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!