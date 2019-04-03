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Политика

У Порошенко ответили на предложение Зеленского провести дебаты на НСК "Олимпийский"

20:53 3 апреля 2019 1131
порошенко зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Владимир Зеленский предложил провести дебаты кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский», у Петра Порошенко ответили, что стадионы — для других целей, и дебатировать там действующий президент не будет. С таким заявлением выступила народный депутат от БПП Мария Ионова.

«Президент Порошенко — европеец, и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты. А на стадион к нему (Зеленскому) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины) и сыграть в футбол», — предложила Ионова в эфире «Громадське».

Напомним, Центризбирком уже обработал 99,89% протоколов. За Зеленского и Порошенко проголосовали соответственно 5,7 и 3 миллиона избирателей.

О прогнозах на второй тур выборов читайте в статье на «ФАКТАХ» «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».

Все новости и аналитическая информация по выборам в проекте «ФАКТОВ» «Выборы президента Украины: результаты первого тура и прогнозы на второй (фото, видео)».

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