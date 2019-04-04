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Принц Гарри опубликовал в Instagram очаровательное фото с младенцем
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали второй пост в своем Instagram-аккаунте, созданном 2 апреля. В очередной подборке фотографий есть очаровательный снимок Гарри с трехмесячным младенцем, сделанный во время одного из недавних мероприятий.
34-летний принц, который через несколько недель впервые станет отцом, сидит на корточках перед маленькой девочкой, которую держит на руках мать. Ребенок радостно улыбается Гарри. Мама малышки впоследствии рассказала, что принц был «так взволнован и счастлив по поводу ребенка». «Он спрашивал, как она спит. Думаю, его беспокоит этот вопрос — спит ли младенец ночью», — приводит ее слова издание Daily Express.
В комментариях в снимку фанаты выразили свой восторг. «Гарри просто светится, когда общается с детьми. Он будет отличным папой», — писали они.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram.
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