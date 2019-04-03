Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram (фото)

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Меган Маркл и принц Гарри, которые 2 апреля завели свой собственный аккаунт в соцсети Instagram, установили мировой рекорд. Как сообщает издание The Mirror, они быстрее всех набрали первый миллион подписчиков: эта отметка была преодолена уже спустя шесть часов после основания страницы под названием SussexRoyal. За первые же полчаса у пары было уже 200 тысяч последователей. А к утру 3 апреля число подписчиков уже перевалило за два миллиона. В числе подписчиков — актрисы Гвинет Пэлтроу и Блейк Лайвли, бывший футболист Дэвид Бекхэм, певец Зейн Малик и другие знаменитости.

На данный в Книгу рекордов Гиннесса занесено достижение южнокорейского певца Кана Дэниела. Он набрал миллион подписчиков в Instagram за 11 часов и 36 минут, открыв свой аккаунт 2 января текущего года.

Пока что герцог и герцогиня Сассекские опубликовали только один пост — с подборкой фотографий (в их числе был один снимок, никогда не публиковавшийся прежде), а также их королевской монограммой — первыми буквами их имен H и M, увенчанными короной. Пост, в котором Меган и Гарри приглашают присоединиться к ним и обещают делиться с подписчиками подробностями важных событий в своей жизни, менее, чем за сутки набрал более 700 тысяч лайков.

Это фото было опубликовано впервые

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения, у которой есть личный аккаунт в Instagram, уже приветствовала родственников, опубликовав сделанное в день их помолвки фото и подписав его: «Добро пожаловать, кузены».

Ранее Меган и Гарри пользовались Instagram-аккаунтом Кенсингтонского дворца, который также представлял интересы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Обе супружеские пары также пользовались совместным акканутом в соцсети Twitter, который также был открыт от имени Кенсигнтонскогто дворца. Теперь в этом аккаунте будут отражаться новости, касающиеся только герцога и герцогини Кембриджских. Заглавное фото, на котором Меган, Кейт, Гарри и Уильям были изображены все вчетвером, уже заменили на семейный снимок Кейт, Уильяма и троих их детей. Со страницы также удалили биографии Меган и Гарри.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Чарльз запретил Меган Маркл надевать диадему на официальный банкет.

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