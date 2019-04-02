Принц Гарри и Меган Маркл завели собственный аккаунт в Instagram (фото)

Мир

Перед помолвкой с принцем Гарри американская актриса Меган Маркл вынуждена была удалить все свои аккаунты в соцсетях, поскольку таково было неписанное правило для членов королевской семьи Великобритании, выполняющих королевские обязанности. Однако 2 апреля Кенсингтонский дворец объявил, что герцог и герцогиня Сассекские завели собственный совместный аккаунт в Instagram — @sussexroyal. За первые же полчаса на него подписались 200 тысяч человек.

Ранее Меган и Гарри, которые впервые станут родителями уже в этом месяце, объявили также о том, что создают свой собственный офис, который будет базироваться не в Кенсингтонском дворце, который до сих пор представлял интересы как Кембриджей, так и Сассексов, а в резиденции самой Елизаветы II — Букингемском дворце. На днях Меган и Гарри окончательно покинут Кенсингтонский дворец, который остается резиденцией принца Уильяма и Кейт Миддлтон, и переезжают в Фрогмор-коттедж, расположенный на территории Виндзорского замка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл хочет нанять учителем музыки для своего ребенка британскую мегазвезду.

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