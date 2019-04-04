ДТП в Киеве: пылающий Porsche едва не влетел в подземный переход (фото)

Происшествия

Резонансное ДТП случилось вечером 3 апреля в Киеве на перекрестке бульвара Дружбы народов и улицы Чешской. Автомобиль Porsche сбил Сhevrolet и чуть не влетел в подземный переход.

Сhevrolet двигался по бульвару в направлении автовокзала. Ему нужно было повернуть направо на Чешскую. Перед перекрестком машину ударил черный Porsche, а затем внедорожник въехал в стенку пешеходного перехода.

- Я занял второй ряд, поскольку правый предназначен для движения общественного транспорта и заблаговременно включив поворот, посмотрел в зеркало и перед перекрестком начал маневр. Вдруг последовал мощный удар в правую сторону, машину отбросило в сторону. Это был шок. У меня в машине находились дети. Я потом увидел огромную черную машину, которая врезалась в стенку перехода и задымилась, — рассказал водитель Сhevrolet. Сам он вместе с детьми-пассажирами чудом не пострадал.

Что касается внедорожника, то его пытались потушить огнетушителями, но неудачно. С огнем удалось справиться только после прибытия пожарных. Правоохранители рассказали. что в салоне Porsche было трое людей, причем все навеселе. Двое из пассажиров госпитализированы, а водитель самовольно покинул место аварии.

ДТП представляло риск для пешеходов как на улице, так и в переходе. После сильного удара на ступеньки перехода обрушились крупные обломки парапета, куски плитки и бетона. То есть пострадавших могло быть значительно больше. Начато расследование.

Напомним, в Киеве на ряде крупных улиц сняли ограничения скорости. С 1 апреля по бульварам и проспектам с напряженным трафиком можно двигаться со скоростью 80 км/час.

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