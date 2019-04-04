«Реал» впервые проиграл после возвращения Зидана: видеообзор матча

Спорт

Мадридский «Реал», уступив в рамках 30-го тура чемпионата Испании на поле «Валенсии» — 1:2 (Бензема, 90+3 — Гуэдеш, 35, Гарай, 83), потерпел первое поражение после возвращения Зинедина Зидана.

«Первые полчаса мы играли хорошо, но нам немного уверенности в верховых единоборствах. Проигрывать всегда неприятно, но я ни в чем не могу упрекнуть своих футболистов. Они старались до конца. При этом не нужно забывать, что мы играли против хорошей команды.

Да, момент тяжелый, как и весь сезон. Но нам уже нужно думать о следующем матче. Я поддерживаю своих игроков, в следующем поединке постараемся сыграть лучше", — цитирует Зинедина Зидана El Chiringuito.

Как бы там ни было, неудача на «Месталье» увеличила отставание Королевского клуба от лидирующей «Барселоны» до 13 очков. Земляки из «Атлетико» опережают «Реал» на пять пунктов (7 апреля подопечным Диего Симеоне предстоит «чемпионская» битва на «Камп Ноу» с «Барселоной»).

Что же касается «Валенсии», то команда Марселино, продлившая свою беспроигрышную серию до 17 (!) матчей, побила собственный рекорд, установленный 77 лет назад (в сезоне-1941/1942 «Валенсия» не проигрывала на протяжении 16 встреч во всех турнирах). В турнирной таблице Летучие мыши с 46 очками — пятые.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Реала» Бензема установил достижение, не покорившееся ни Криштиану Роналду, ни Месси.

Фото Twitter ФК «Валенсия»

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