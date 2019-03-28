4 апреля 2019

Бр-р-р… Оказывается, в международном календаре есть и такой день. И отмечается он именно сегодня, 4 апреля. Всемирный день крысы! Только не говорите, друзья мои, что вам даже слышать об этом неприятно. Я ведь тоже не такой уж большой большой любитель всех этих грызунов. Вот даже в нашей коллекции, в которой представлены фарфоровые фигурки множества самых разных животных и ползучих тварей, места для крысы не нашлось. Зато котов и котиков — сколько угодно.

Но! День-то этот посвящён крысам не самым обычным, а выведенным в неволе в научных целях. А значит, умным и добрым. То, что они умны, учёными было доказано уже давно. Учёные вообще часто сравнивают человека с крысой, ибо наши геномы совпадают на 95 процентов! И в жизни крысы во многом похожи на людей: дерутся до последнего, когда речь заходит о сохранении потомства, учатся на собственных ошибках, видят сны и даже влюбляются почти так же, как люди. А ещё крысы способны сочувствовать…

Вот почему совершенно не случайно именно крысы были выбраны учёными для проведения опытов, позволяющих испытывать на них различные методы лечения человеческих недугов. Так что грызуны, в честь которых этот день отмечается во всём мире, не так уж и бесполезны для людей. А, скорее даже, наоборот.

И всё-таки долгие годы выяснения отношений между двумя нашими видами не могли не сказаться даже на сочинительстве притч, в которых человек и крыса чаще выступают в роли антиподов, нежели близких друзей.

Однажды легендарному китайскому мудрецу Хинг Ши приснилась маленькая ощетинившаяся крыса. Она подползла к нему и прошипела:

- Человек, зачем ты рассказываешь людям свои никому не нужные притчи? Неужели ты не видишь, что топот ног твоих льстивых посетителей постоянно раздражает нас, крыс, живущих под вами? Не лучше ли тебе было бы отказаться от своего бессмысленного занятия и жить в тишине, а ещё лучше и в темноте? Тогда мы смогли бы выйти из своих нор и спокойно прогуливаться по твоему дому?

Отогнав от себя нахального грызуна, Учитель сказал:

- Похоже, тебе, крыса, легче назвать чужую мудрость ненужной, а людей, слушающих её, льстецами, чем посмотреть на себя. Хотя… даже не у каждого человека хватает смелости признаться в собственном ничтожестве. Что уж говорить о крысах.

И наутро отправился Хинг Ши на базар — покупать в дом кошку…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.