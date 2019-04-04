- 10:20 Вопреки санкциям Путин открыл завод Mercedes-Benz и оставил автограф на капоте машины
- 10:12 Еще один футболист «Динамо» перебрался в Бразилию
- 10:12 Томос для Украины: Московский патриархат обратился с требованием к Варфоломею
- 10:02 Журнал Минобороны РФ рассказал о применении военными "боевой парапсихологии": в сети волна насмешек
- 10:01 Новый пакет антироссийских санкций внесен в Конгресс США
- 9:59 Девять голов, два пенальти и удаление: видеообзор «дикого» матча Кубка Германии «Бавария» — «Хайденхайм»
- 9:31 На улице нашли 14-летнего мальчика, который исчез восемь лет назад: ему удалось сбежать от похитителей
- 9:30 ВСУ уничтожили военный автомобиль, подвозивший боеприпасы оккупантам
- 9:14 В Киеве на парковке взорвалось авто: мужчине оторвало кисть
- 9:09 Дебаты Порошенко с Зеленским: сделан ряд важных заявлений
Девять голов, два пенальти и удаление: видеообзор «дикого» матча Кубка Германии «Бавария» — «Хайденхайм»
В розыгрыше Кубка Германии определились полуфиналисты. Самый зрелищный матч ¼ финала состоялся на мюнхенской «Альянц Арене», где местная «Бавария» с трудом вырвала победу у шестой команды второй бундеслиги «Хайденхайма» — 5:4 (Горецка, 12, Мюллер, 53, Левандовски, 56, 84, с пенальти, Гнабри, 65 — Глатцель, 26, 74, 77, с пенальти, Шнаттерер, 39).
Справедливости ради отмечу, что гранд немецкого футбола после удаления с поля на 13-й минуте защитника Никласа Зюле практически весь поединок сражался с командой, в составе которой нет ни одного иностранца, вдесятером.
В других встречах ¼ финала финала успех сопутствовал гостям: «Шальке» — «Вердер» — 0:2 (Евгений Коноплянка вышел на замену в составе гельзенкирхенцев на 59-й минуте), «Падеборн» — «Гамбург» — 0:2, «Аугсбург» — «Лейпциг» — 1:2 в дополнительное время (бывший еврокубковый соперник «Зари» забил победный мяч на 120+1-й минуте!).
Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Германии состоится 7 апреля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» объявила о рекордном трансфере в истории немецкого футбола.
Фото Twitter ФК «Бавария»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...