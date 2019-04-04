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Спорт

Девять голов, два пенальти и удаление: видеообзор «дикого» матча Кубка Германии «Бавария» — «Хайденхайм»

9:59 4 апреля 2019 73
Бавария Хайденхайм
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В розыгрыше Кубка Германии определились полуфиналисты. Самый зрелищный матч ¼ финала состоялся на мюнхенской «Альянц Арене», где местная «Бавария» с трудом вырвала победу у шестой команды второй бундеслиги «Хайденхайма» — 5:4 (Горецка, 12, Мюллер, 53, Левандовски, 56, 84, с пенальти, Гнабри, 65 — Глатцель, 26, 74, 77, с пенальти, Шнаттерер, 39).

Справедливости ради отмечу, что гранд немецкого футбола после удаления с поля на 13-й минуте защитника Никласа Зюле практически весь поединок сражался с командой, в составе которой нет ни одного иностранца, вдесятером.

В других встречах ¼ финала финала успех сопутствовал гостям: «Шальке» — «Вердер» — 0:2 (Евгений Коноплянка вышел на замену в составе гельзенкирхенцев на 59-й минуте), «Падеборн» — «Гамбург» — 0:2, «Аугсбург» — «Лейпциг» — 1:2 в дополнительное время (бывший еврокубковый соперник «Зари» забил победный мяч на 120+1-й минуте!).

Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Германии состоится 7 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» объявила о рекордном трансфере в истории немецкого футбола.

Фото Twitter ФК «Бавария»

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