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Новый пакет антироссийских санкций внесен в Конгресс США

10:01 4 апреля 2019 45
Конгресс США
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Конгресс США внесли новый пакет антироссийских санкций, направленный на предотвращение вмешательства России в ход американских выборов. Авторами законопроекта, как сообщает агентство Reuters, являются сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Марк Рубио.

Законопроект требует от директора национальной разведки США установить в 30-дневный срок, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США. Если факт вмешательства подтвердится, в течении десяти дней должны быть введены предусмотренные санкции, которые будут направлены против крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанка и Газпромбанка.

Ограничения могут также ввести в области инвестиций в энергетический сектор России. Предусмотрены также санкции в сфере оборонной промышленности и суверенного долга.

15 марта США ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, аннексией Крыма и поддержкой незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины. Также 15 марта антироссийские санкции ввел Европейский союз.

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