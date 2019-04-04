Вопреки санкциям Путин открыл завод Mercedes-Benz и оставил автограф на капоте машины

Мир

В то время, как США и ЕС ужесточают санкции в отношении России и новый пакет санкций внесли в американский Конгресс, президент России Владимир Путин открыл в Подмосковье первый в стране завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz, где оставил автограф на одной из машин. В церемонии открытия участвовали министр экономики Германии Петер Альтмаер и председатель правления концерна Daimler AG Дитер Цетше.

При этом, как сообщает Deutsche Welle, официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, надо ли рассматривать участие Альтмаера в церемонии как отход Берлина от политики санкций против РФ.

«Санкции в отношении России были введены потому, что на это есть причины. И санкции могут быть отменены, если исчезнут эти причины, заключающиеся в аннексии Россией Крыма, которое противоречит международному праву, в российской военной дестабилизации ситуации на востоке Украины и невыполнении положений минских соглашений». — сказал Зайберт.

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