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Происшествия

Подрыв авто офицера разведки в Киеве: появились сведения о пострадавшем диверсанте (фото)

11:43 4 апреля 2019 541
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Диверсант, готовивший покушение на офицера украинской разведки в Киеве, мог быть связан с особыми группировками, специализирующимися на силовых акциях, актах устрашения. На это указывают татуировки подрывника.

Фотографии татуировок опубликовал в Facebook советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

взрыв

«Интересный такой „сепарок“ пробовал украинского разведчика взорвать. Тигр-ягуар, солнце-маори. Но бывают и неконтролируемые подрывы. И без рук остаются сами подрывники», — отмечает Антоняк.

тату

О задержанном известно мало. Свидетели говорят о мужчине приблизительно 40 лет. По информации журналиста Юрия Бутусова, подрывник был выходцем из одной из стран Средней Азии.

Напомним, взрыв прогремел 4 апреля около двух часов ночи. Взорвался автомобиль, припаркованный на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе столицы рядом с торговым центром. Рядом с авто с тяжелыми травмами был обнаружен мужчина средних лет.

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