Как в кино: полицейский на полном ходу запрыгнул в автомобиль убийцы (фото, видео)

Происшествия

Невероятное мужество и отвагу проявили сотрудники Красноградского отдела Национальной полиции в Харьковской области. С риском для жизни они преследовали автомобиль вдребезги пьяного преступника, который, сбив насмерть пешехода, скрылся с места происшествия. А увидев за собой погоню, не остановился, а попытался… столкнуть с трассы патрульный автомобиль. При том, что рядом с ним в машине все это время находился мальчик, сын его знакомой. И тоже в состоянии алкогольного опьянения.

— За неделю до происшествия этот водитель попал в поле зрения наших сотрудников, — рассказывает «ФАКТАМ» начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Елена Баранник. - Он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Его остановили и изъяли права. Но он не образумился. В ночь на 1 апреля этот же мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, насмерть сбил человека. После чего не остановился, а на большой скорости скрылся с места происшествия. С ним в машине находился несовершеннолетний пассажир. Как удалось выяснить, этот 16-летний подросток — сын подруги горе-водителя. И парнишка тоже был нетрезв! Дело в том, что они вчетвером (подросток с мамой и водитель со своей девушкой) тем вечером распивали спиртное, а потом мужчина, видимо, решил покатать паренька в машине. На чужой машине и без прав. Конечно, все это закончилось плачевно.

— Около полуночи в райотдел поступило сообщение от местных граждан, что в районе автовокзала водитель автомобиля ВАЗ-211О серебристого цвета сбил человека, который теперь не подает признаков жизни, а сам сбежал с места происшествия, — рассказывает начальник Красноградского райотдела полиции Алексей Стрелец. — Погибшим оказался 21-летний парень, студент, житель города Краснограда, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Сбив его, водитель автомобиля на большой скорости поехал в сторону Харькова. Хочу выразить огромную благодарность местным жителям, которые, увидев это происшествие, сразу же сообщили об этом в полицию.

Самое активное участие проявили таксисты, стоявшие в то время возле автовокзала. Увидев, что произошло, они тут же бросились на помощь.

— Сбитый парень лежал в 50 метрах от пешеходного перехода, — объясняет красноградский таксист Игорь Недилько. - Мы подбежали к нему, увидели, что признаков жизни он не подает. Один из нас позвонил в «скорую», другой в «полицию», сообщили приметы автомобиля. А потом сели в свои машины и поехали догонять водителя, который сбил парня.

А дальше начался настоящий киношный экшн. Буквально через десять минут таксисты и полицейские, которые, конечно, тоже бросились в погоню, настигли преступника. Это было неподалеку от села Высокое Красноградского района. На сигналы полицейских, приказы остановиться и предупреждения о применении оружия беглец не реагировал, автомобиль вилял из полосы в полосу, создавая угрозу для всех участников движения, а когда водитель увидел рядом с собой патрульную машину, то попытался столкнуть ее в кювет.

— Мы решили применить табельное оружие, — говорит полицейский Красноградского райотдела полиции Игорь Педченко. — Я выстрелил в переднее левое колесо. Оно тут же спустило, но водитель и не подумал останавливаться, а пытался снова и снова столкнуть наш автомобиль с трассы. Через несколько километров я выстрелил в переднее правое колесо. Опять никакой реакции! Водитель продолжал ехать на дисках, вообще без резины на колесах.

— Тогда мы решили преградить ему дорогу, — продолжает Алексей Стрелец. — Полицейские в районе блокпоста Красноград, в направлении которого мы двигались, оперативно остановили грузовые автомобили и сказали водителям стать поперек дороги.

— Когда водитель ВАЗа увидел, что обе полосы перекрыты грузовиками, он сделал резкий разворот и поехал обратно, — рассказывает еще один участник погони, полицейский Дмитрий Лыков. — Я выскочил из машины и успел на ходу запрыгнуть к нему на порог. Держался одной рукой за дверь авто, а другой пытался на ходу вытащить ключ из замка зажигания. Водитель все это время норовил сбросить меня. Через несколько сотен метров мне удалось вытащить ключ. Мотор заглох, машина наконец остановилась. На водителя надели наручники.

Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Однако по всем признакам был так пьян, что с трудом держался на ногах. 16-летний пассажир прошел освидетельствование в присутствии матери. Анализы показали, что подросток находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье 286 ч. 2 Уголовного кодекса: нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека. Горе-водитель находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщили о подозрении. Далее его судьбу должен решить суд. Если водителя признают виновным, он может провести в тюрьме до восьми лет.

Трое сотрудников Красноградского райотдела полиции, проявившие отвагу и профессионализм при задержании виновника аварии со смертельным исходом, получили ведомственные награды из рук главы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олега Беха.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Каневе Черкасской области полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем.

А в Ровно полиция трижды за вечер ловила пьяного таксиста, при этом количество алкоголя в крови только росло.

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