- 14:32 На Осокорках в Киеве масштабный пожар, который видно за километры: первые фото и видео
- 14:22 Ученицу избили в школе в центре Киева: подробности ЧП на Печерске
- 14:17 Ирина Федишин на отдыхе похвасталась стройной фигурой в купальнике
- 14:14 Россия продолжает задерживать суда в Азовском море
- 14:11 Украина направила России ноту с требованием немедленно передать осужденных украинцев
- 14:11 Цеплялись за поезда и прыгали на рельсы: в киевском метро поймали экстремалов
- 14:03 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 13:57 В Киеве 5–8 апреля частично ограничат движение на одном из мостов
- 13:53 Зеленский будет играть ту роль президента, которую ему напишут, — нардеп
- 13:52 Пропагандистка Скабеева собралась на дебаты Зеленского с Порошенко: в сети дали жесткий ответ
ДНК-тест оказался бессилен: обоих отрицавших свое отцовство близнецов суд обязал платить алименты на ребенка
Суду бразильского штата Гояс довелось рассматривать весьма необычное дело. Женщина по имени Валерия предъявила иск своему бывшему бойфренду Фернандо, требуя признать его отцом ее ребенка. Сам Фернандо, чем роман с Валерией продлился совсем недолго, отрицал причастность к беременности бывшей подруги. Он прошел ДНК-тест. Тот показал, что вероятность его отцовства составляет 99,9%. Тем не менее бразилец продолжал все отрицать. Он заявил, что отцом ребенка является его идентичный брат-близнец Фабрисио. Результат теста Фабрисио оказался точно таким же, поскольку у братьев одинаковые генотипы. При этом Фабрисио также не хотел ни в чем сознаваться.
Можно было бы пройти более сложные генетические тесты, но их стоимость составляет около 16 тысяч долларов. Ни одна из стороны не могла себе этого позволить. К тому же, результат все равно не был бы стопроцентно точен.
Разбирательство длилось с августа 2017 года. И только сейчас подошло к концу.
Неизвестно, на что рассчитывали братья, но в итоге, как пишет издание Globo, судья Филипе Луиш Перука принял решение обязать обоих мужчин выплачивать алименты на одного ребенка. Каждый из братьев будет перечислить матери малыша 30% своего дохода. Судья обвинил бразильцев в «вопиющей попытке избежать ответственности». Так что женщина оказалась в двойном выигрыше.
К тому же суду стало известно, что ранее братья, используя свою схожесть, неоднократно обманывали девушек, с которыми встречались, подменяя друг друга в постели. Сама Валерия говорит, что у нее были отношения с человеком, называвшим себя Фернандо. Она познакомилась в ним на вечеринке. Правда, теперь она не уверена, что также не стала жертвой обмана и не переспала с обоими братцами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что один раз изменившая мужу женщина родила двойняшек от разных отцов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...