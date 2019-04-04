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Суду бразильского штата Гояс довелось рассматривать весьма необычное дело. Женщина по имени Валерия предъявила иск своему бывшему бойфренду Фернандо, требуя признать его отцом ее ребенка. Сам Фернандо, чем роман с Валерией продлился совсем недолго, отрицал причастность к беременности бывшей подруги. Он прошел ДНК-тест. Тот показал, что вероятность его отцовства составляет 99,9%. Тем не менее бразилец продолжал все отрицать. Он заявил, что отцом ребенка является его идентичный брат-близнец Фабрисио. Результат теста Фабрисио оказался точно таким же, поскольку у братьев одинаковые генотипы. При этом Фабрисио также не хотел ни в чем сознаваться.

Можно было бы пройти более сложные генетические тесты, но их стоимость составляет около 16 тысяч долларов. Ни одна из стороны не могла себе этого позволить. К тому же, результат все равно не был бы стопроцентно точен.

Разбирательство длилось с августа 2017 года. И только сейчас подошло к концу.

Неизвестно, на что рассчитывали братья, но в итоге, как пишет издание Globo, судья Филипе Луиш Перука принял решение обязать обоих мужчин выплачивать алименты на одного ребенка. Каждый из братьев будет перечислить матери малыша 30% своего дохода. Судья обвинил бразильцев в «вопиющей попытке избежать ответственности». Так что женщина оказалась в двойном выигрыше.

К тому же суду стало известно, что ранее братья, используя свою схожесть, неоднократно обманывали девушек, с которыми встречались, подменяя друг друга в постели. Сама Валерия говорит, что у нее были отношения с человеком, называвшим себя Фернандо. Она познакомилась в ним на вечеринке. Правда, теперь она не уверена, что также не стала жертвой обмана и не переспала с обоими братцами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что один раз изменившая мужу женщина родила двойняшек от разных отцов.

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