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Происшествия

На ребенка упал рентген-аппарат: в больнице в Харькове произошло жуткое ЧП (фото)

12:32 4 апреля 2019 1410
харьков чп
Инф. «ФАКТОВ»

Вопиющий случай произошел в Харькове в стоматологической поликлинике. На ребенка упал рентген-аппарат и повредил мальчику руку. Сидевший в кресле юный пациент не только сильно испугался, но и получил ушиб руки и гемартроз локтевого сустава.

ЧП в поликлинике случилось 1 апреля. Подробности происшествия рассказала мать ребенка в харьковской группе «Харьков City» в соцсетях.

сила

«У них оборвался рентген аппарат! И упал на руку сидящему в кресле ребенку! Работник рентгена начала выбрасывать мне 20 гривен, заплаченные мной за пленку, и бежать из кабинета за начальством. Я сама лично вызвала скорую и полицию. Сотрудники даже не извинились, не поинтересовались, как себя чувствует ребенок. Начали кружиться вокруг своего аппарата, со словами: „Это такое у нас первый раз!“. А мне то что с этого?! Радоваться, что ребенка не убило?» — возмущается женщина.

ребенок

В поликлинике не удалось убедить персонал, что случившееся — совсем не норма, тем более для медицинского учреждения. «Так называемая инженер по труду сказала, что ничего же страшного не произошло, просто ушиб. Действительно, что тут такого? Просто оборвалась аппаратура. Ну, чуть не пришибло, что тут такого», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Напомним, в 2018 году в Киеве на приеме у стоматолога умерла женщина, а в Запорожье в больнице умер ребенок, которому ввели агрессивный антибиотик.

Фото Харьков City

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