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На 19 позиций выше России: Украина поднялась в рейтинге ФИФА
В четверг, 4 апреля, опубликован обновленный рейтинг ФИФА, в котором сборная Украины после ничьей с Португалией (0:0) и победы над Люксембургом (2:1) поднялась на три места — с 30-го на 27-е, обойдя Словакию, Тунис и Австрию (для сравнения: Россия — на 46-й позиции).
Отмечу, что в топ-пятерке всего одно изменение: рейтинг по-прежнему возглавляют Бельгия, Франция и Бразилия, а вот Англия сместила Хорватию с четвертой строки на пятую
Что же касается соперников команды Андрея Шевченко в отборочной группе Евро-2020, то Португалия — на 7-й позиции рейтинга (минус одно место), Сербия — на 29-й (плюс два), Люксембург — на 86-й (плюс одно) и Литва — по-прежнему на 132-й.
Ближайшие официальные матчи сборная Украины проведет на «Арене Львов» — 7 июня против Сербии и 10 июня против Люксембурга (билеты на поединки уже в продаже).
Напомню, что рекордно высокое для себя 13-е место в рейтинге ФИФА наша сборная занимала по итогам выступления на ЧМ-2006, где подопечные Олега Блохина дошли до четвертьфинала.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА после жалоб Португалии и Люксембурга завел «дело Мораеса».
Фото ffu.ua
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